Coronavirus, Liguria: l’annuncio di Toti. “Test sierologici per chi torna a lavoro, test rapidi in tutti i Pronto Soccorso”

“Abbiamo ordinato un sistema di test rapidi da applicare in tutti i nostri pronto soccorso ligure, per testare in mezzora chi arriva e mantenere percorsi diversi per qualunque specialità medica”. Lo ha affermato il Governatore Giovanni Toti nel corso dell’ultima conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in Liguria.

Oggi, i casi positivi in Liguria sono diminuiti di 43 unità (totale 5.175). Sono calati anche i ricoverati negli ospedali e i pazienti nelle terapie intensive.

Coronavirus, Liguria: la conferenza stampa di aggiornamento

Giovanni Toti

“Stiamo lavorando alla definizione dei padiglioni Covid che rimarranno in attività per tutto periodo di latenza, finchè non ci sarà vaccino, in ogni provincia.

Per quanto riguarda le terapie intensive, le sale si stanno vuotando, ma continueremo ad accrescere il numero per essere pronti a qualsiasi ritorno di fiamma, per non superare il 30% delle sale occupate.

Stessa cosa per i letti di ospedali, per arrivare a 75% di posti liberi.

Test molecolari

Per quanto riguarda i test molecolari abbiamo i risultati dello screening eseguito nelle Rsa, dipendenti e ospiti, e nel sistema sanitario. Abbiamo deciso oggi di proseguire lo screening sul personale delle forze dell’ordine e i lavoratori in prima linea delle amministrazioni periferiche dello Stato, anche i vigili del fuoco.

Domani arriverà al San Martino macchina per implementare di mille unità i tamponi. Anche l’Asl 1 si sta dotando di un nuovo strumento di diagnostica. Nelle prossime due settimane circa, il numero di tamponi crescerà a circa 100 mila al mese in Liguria, sopra 3 mila al giorno.

Abbiamo già ordinato la settimana passata il sistema di test rapidi da applicare in tutti i nostri pronto soccorso ligure, per testare in mezzora chi arriva, per mantenere percorsi diversi per qualunque specialità medica.

Test per chi torna a lavoro

Stiamo poi preparando un bando di gara di Alisa per la prossima settimana che prevede la pubblicazione di una manifestazione di interesse per tutti i laboratori privati della Regione Liguria per modelli di test a saponetta e una convenzione con tutte le categorie di lavoratori. L’obiettivo è che tutte le aziende e i lavoratori che stanno rientrando a lavoro e desiderano essere testati prima dell’ingresso e ogni qualvolta l’azienda ritiene di farlo, possano essere nelle possibilità di farlo e che ci sia un prezzo stabilito e pagato dal datore di lavoro. Vorremmo estenderlo anche alle piccolissime aziende.

Riaperture 18 maggio

I dati continuano a essere confortanti. Quelli di questi giorni li vedremo la prossima settimana, mi auguro che il trend continui e mi auguro che tutti i cittadini continuino a rispettare la distanza sociale e a utilizzare i dpi. Solo questo ci consentirebbe, al giorno 18 maggio, l’apertura più generalizzata delle attività, come commercio al dettaglio, estetisti, ristoranti, categorie che stanno soffrendo.

È una decisione che si prenderà la settimana prossima, di concerto con il Governo, che dipenderà da capacità di comportamento e adattamento dei cittadini.

Decessi oltre la media non Covid

Io ho la sensazione opposta, secondo me ci sono molti morti Covid codificati tali ma per cui le co-patologie sono state prevalenti, ma ci atteniamo ai protocolli ministeriali.

Le persone muoiono fatevene una ragione, non vedo questo stacco nei dati Istat di ieri. La mortalità è sicuramente raddoppiata in gran parte dovuta al Covid. Non ritengo che ci siano morti Covid non dichiarati.

In auto e moto senza una meta

Andare in auto o in moto a fare un giro senza una meta? Non è consentito e la trovo una pratica poco edificante. I mezzi si usano per spostarsi e andare in un luogo.

Campagna di ringraziamento

La campagna di cui si è discusso nelle ultime ore, criticata dal PD, aveva l’obiettivo di ringraziare i liguri della loro tenacia e della loro disciplina in questi giorni importanti. Un invito a continuare con determinazione lo stesso impegno per i giorni importati a venire. Un tributo alla nostra regione e ai tanti lavoratori in tutti i lavori essenziali mai fermati.

Credo ci siano forme di rifiuto di giornali che non vendo copie o partiti che non prendono voti”.

Sonia Viale

Residenze sanitarie

“Avevamo istituito attraverso un’ordinanza regionale dei nuclei Audit di 14 infermieri che si sono recati nelle Rsa più critiche. Hanno fatto un lavoro preziosissimo di accompagnamento a verificare che cosa è successo in alcune residenze più critiche. Questo impegno proseguirà anche nelle prossime settimane nelle altre residenze. Un valido supporto per chi deve proseguire nella continuità dell’assistenza dei nostri anziani.

Test sierologici

Dopo aver fatto i test a tappeto nelle nostre residenze, l’85% degli ospiti è risultato negativo e il 90% del personale è risultato negativo, ovvero non sono venuti in contatto con il virus. Nel sistema sanitario l’esito è stato del 96% di negativi”.

Giacomo Giampedrone

“Domani inizia la distribuzione in tutte le farmacie della Liguria di 500 mila mascherine, da ritirare con tessera sanitaria e codice fiscale. Ogni cittadino residente in Liguria può ritirare una confezione con 2 mascherine. Partiamo domani mattina e finiremo la settimana prossima.

Lo faccia chi ha bisogno. In tanti le hanno avute a casa o a lavoro, in tanti le hanno acquistate. È necessario usare il buon senso e la capacità di distinguere la necessità di una famiglia.

Continueremo il rifornimento fino a un milione. Ci saranno più giornate in cui possono essere ritirate le mascherine per evitare assembramenti.

Ringrazio i farmacisti che hanno collaborato per avviare questa macchina di distribuzione.

Per quanto riguarda la distribuzione di Poste Italiane, stiamo continuando a ricevere segnalazioni delle mancate consegne e le accetteremo fino a venerdì mattina. Lunedì prossimo finiremo la consegna da parte delle Poste.

In totale quindi consegneremo oltre 3 milioni e 100 mascherine in tutta la Liguria.

Abbiamo rifornito i sindaci e le attività produttive e abbiamo rifornito di mascherine FFP2 il comparto della sanità”.