Coronavirus, Liguria: gruppi opposizione avviano iter per istituire commissione d’inchiesta su gestione emergenza. “L’obiettivo è accertare verità”

“Ai sensi dell’articolo 26, comma 3 dello Statuto della Regione Liguria e dell’articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, bastano 13 consiglieri, e cioè il 40% dei componenti dell’Assemblea, affinché possa essere costituita, senza passare per il voto dell’aula, una Commissione d’inchiesta.

E poiché la domanda per una Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria conseguente al contagio da Covid-19 è stata presentata da tutta l’opposizione (13 consiglieri), su proposta del consigliere M5S Fabio Tosi, a breve questo strumento verrà messo in atto – Lo annunciano, tramite una nota stampa, Fabio Tosi e Andrea Melis (Movimento 5 Stelle Regione Liguria), i gruppi del Partito Democratico, Linea Condivisa e Italia Viva.

Liguria: gruppi di opposizione avviano iter per istituire commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19

“Il nostro obiettivo è capire se le risposte offerte da Regione Liguria in questi mesi siano state all’altezza o se ci siano state delle zone d’ombra. Vogliamo accertare la verità: un risultato che non dovrebbe interessare solo all’opposizione, ma che siamo sicuri stia a cuore a tutti, in modo da non ripetere, anche nella fase 2 o in futuro – anche se la speranza è che non ce ne sia più bisogno- errori e passi falsi commessi in questi primi mesi”.

“Sono tante le ragioni che ci hanno spinto a chiedere l’istituzione di una Commissione d’inchiesta”.

“In Liguria il tasso di letalità è particolarmente elevato (14.64%) ed è secondo solo a quello della Lombardia. I contagi nelle ultime settimane continuano a crescere sopra la media nazionale (+9,05% contro una media nazionale del +6,2%). Anche la mortalità è molto alta: delle 9.000 morti in Italia per Covid-19 dal 22 febbraio al 4 aprile, 400 sono avvenute in Liguria. La nostra è la regione del nord che fa meno tamponi (24,4 ogni mille abitanti).

Gli operatori sanitari contagiati a fine marzo in Italia erano al 9% per cento, mentre in Liguria il 15% (percentuale salita a fine aprile al 21,7% secondo i dati di A.Li.Sa). Sono numerose e in continuo aumento, inoltre, le segnalazioni di criticità rispetto alla gestione dell’emergenza negli ospedali e nelle RSA dove, a metà aprile, sono stati accertati 730 contagiati e 360 anziani sono deceduti, ma 800 casi sono sospetti”.

“La Commissione d’inchiesta ci consentirà dunque di acquisire i dati e soprattutto i documenti che in questi mesi ci sono stati costantemente negati. Le richieste di accesso agli atti, nonostante i tempi tecnici siano trascorsi da tempo, non hanno avuto alcun esito e le decine di interrogazioni che i consiglieri di minoranza hanno presentato in questi due mesi sul tema dell’emergenza sanitaria non hanno ricevuto risposta alcuna. La Commissione può essere, sotto questo profilo, un utile strumento per rendere pubblici tutti gli atti che sono stati compiuti durante l’emergenza Covid-19, da chi aveva il compito di fare la regia e di assicurare il Governo”.