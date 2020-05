Coronavirus, Liguria: l’annuncio di Toti. “Domenica ordinanza per nuove riaperture. Attivato sistema mappatura contagi”

Domenica pomeriggio la Regione Liguria emetterà un’ordinanza per dare il via libera a nuove aperture. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto punto stampa quotidiano sull’emergenza Coronavirus.

Il Governatore, al contempo, ha annunciato l’entrata in funzione, in Liguria, di un sistema di tracciamento e mappatura del virus.

Giovanni Toti

“La curva dei decessi si sta piegando cosi come in tutta Italia. Se continuerete a comportarvi in maniera rispettosa, utilizzando le mascherine, mantenendo le distanze sociali, evitando gli assembramenti, saranno possibili nuove libertà.

Abbiamo visto scene di assembramento su Milano. Sono cose che dovremmo cercare di evitare.

Stiamo mettendo in campo anche un sistema di tracciamento del contagio molto sofisticato che sarà utile per contenere l’epidemia. Un sistema in grado di tracciare e mappare il virus. Il sistema ‘Geocov’ è già attivo e ogni settimana Alisa elabora un report della distribuzione delle persone positive, utilizzando questo strumento informatico che, partendo dalle coordinate geografiche relative alla loro residenza, permette di tracciare nel tempo e nello spazio con estrema precisione i nuovi casi, gli eventuali ‘cluster’ e, in un sistema coordinato, di disporre una puntuale definizione del quadro epidemiologico locale, mettendo in campo azioni di contenimento rapide ed efficaci. L’indicatore utilizzato è rappresentato dal numero di positivi al tampone residenti in ciascun comune ligure, così da mappare i casi anche dal punto di vista temporale e identificare ogni settimana le aree maggiormente interessate dalla circolazione virale.

Domenica la Regione Liguria emetterà una nuova ordinanza, la stiamo concordando. Ci stiamo sentendo con altri Governatori. Abbiamo chiesto di anticipare parecchie aperture, ma soprattutto di dare alle Regione la possibilità reale di emettere ordinanze ulteriormente ampliative. Già da domenica ci saranno alcune novità. Cercheremo, all’interno delle vecchie regole, di poter allargare alcuni spazi di libertà per famiglie e imprese. Consentiremo lavorazioni propedeutiche alle riaperture di lunedì 18 maggio.

Non faremo forzature. Ci sarà più spazio per le attività motorie, per le seconde case, qualche autorizzazione in più per le attività commerciali. L’obiettivo è la riapertura, ormai fissata, per il 18 maggio. Anche se durante la settimana prossima non è escluso che qualcosa possa riaprire”.

Sonia Viale

“Fa piacere parlare di fase 2 per il sistema sanitario. Da lunedì alcuni ambulatori riprenderanno la loro attività. Le prestazioni saranno recuperate secondo l’ordine di priorità. Questo è un bel segnale di ripartenza. Ieri sera ho dato notizia che il nostro sistema sanitario è pronto per attivare la banca del plasma. Già oggi abbiamo ricevuto tante richieste di poter offrire il plasma. Ringraziamo per la generosità. Ci siamo portati avanti nell’iter per la donazione del plasma, qualora dovesse essere licenziato un protocollo nazionale che permetterà l’utilizzo del plasma come terapia.

Oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa. E’ l’occasione per ringraziare i volontari per il valido e fondamentale supporto al sistema socio sanitario”.