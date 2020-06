“Estate diffusa”: a San Bartolomeo al Mare il Covid non ferma la musica. “Dal 1° luglio eventi in filodiffusione e streaming con artisti che si sarebbero esibiti in piazza” / Il programma

Il Covid 19 non ha fermato la voglia di estate e di vacanza, con migliaia di turisti che in questi primi fine settimana estivi si sono riversati nella nostra Rivera. L’annullamento delle manifestazioni estive, che per ragioni logistico-organizzative non si sono potute svolgere regolarmente, a San Bartolomeo al Mare ha lasciato spazio a un nuovo progetto, ideato e realizzato dal Centro Sociale Incontro in collaborazione con l’Ufficio IAT turismo e manifestazioni del Comune. Nasce così l’Estate Diffusa, che grazie a un impianto di filodiffusione e streaming, raggiungerà i dispositivi di tutte le persone che si collegheranno sui social ma soprattutto tutti coloro che passeggeranno sul Lungomare di San Bartolomeo al Mare nelle calde sere estive.

San Bartolomeo al Mare: Estate diffusa 2020, dal primo luglio eventi live in filodiffusione e streaming

Si parte mercoledì 1° luglio: nella serata di apertura si alterneranno ai microfoni Enrico Balsamo, Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, i conduttori dell’Estate Diffusa, in collegamento con Alex Nicoli. Per tutto il mese Enrico Balsamo, showman, autore e comico di numerosi programmi TV, intervisterà artisti di varia provenienza, da Greta Tedeschi, la dj italiana più conosciuta al mondo, a Roberta Marino, ex concorrente del talent culinario Bake Off su Real Time, passando per: Aldo Ascolese Duo, in omaggio a De André; mago Giacomo Carena, artista proveniente dai laboratori Colorado e Zelig; Giacomo Zoppi, autore Mediaset senza dimenticare il celebre cantante e autore Giorgio Vanni, diventato una vera e propria celebrità grazie a sigle dei cartoni animati come Dragonball e Pokémon, per citarne solo alcuni.

Nel corso dei fine settimana Balsamo condurrà le serate dell’Estate Diffusa potendo contare sulla preziosa collaborazione di Alex Nicoli, batterista, insegnante e direttore artistico di Festival M&T e Rovere Jazz a San Bartolomeo al Mare, che interverrà in diverse occasioni, accompagnando Paolo Ballardini (chitarrista-turnista che ha suonato, tra gli altri, con Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ron e Francesco Renga); Danilo Amerio (cantautore che ha affiancato personaggi come Adriano Celentano, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Jovanotti e Mia Martini); Ritmo Italiano (un interessante progetto attraverso il quale si racconteranno Giorgio di Tullio, Maxx Furian, Alex Battini, Eugenio Mori, Lele Boria) e Zenart, Cooperativa artistica genovese rappresentata da Alex Travi e Luca Lisi, una realtà davvero molto interessante per il comparto artistico nazionale e internazionale.

Paolo Bianco, conosciutissima voce locale, che da anni anima a San Bartolomeo al Mare la serata karaoke (e non solo) intratterrà turisti e residenti nelle serate di lunedì e mercoledì, proponendo un’inedita versione di karaoke, con ospiti e interventi di numerosi artisti come il celebre Antonio Carli, brillante attore, regista e direttore artistico, Amedeo Grisi, il tenore Enrico Iviglia, Nico Zanchi e Ilenia Cafagno.

L’appuntamento sarà per tutte le sere di luglio, a partire dalle 21.30, in diretta streaming e in filodiffusione sul Lungomare delle Nazioni, ma nelle serate di martedì e giovedì ci sarà anche un’ora di dj set, dalle 20.00 alle 21.00 circa, a cura di Radio Grock. Largo spazio alla musica quindi, di rilievo nazionale e internazionale ma anche locale, grazie agli ospiti che introdurrà Riccardo Ghigliazza, ideatore e fondatore di Radio Grock, organizzatore di eventi musicali e presentatore di diversi festival. Saranno presenti musicisti e band più o meno locali, che si racconteranno accennando qualche brano in chiave acustica e condividendo con il pubblico la loro esperienza: Margherita Zanin (ex concorrente di “Amici di Maria de Filippi”), Lorena De Nardi, Aria Fresca, Per Valli e Monti, Geddo, Alex Cosentino, Garibaldi, MH Band, We are for beat, Mercenari Rock, Alessandro Sapiolo, Recovered, Blucobalto, Roommates e Premiata Banda.

Questo per il mese di luglio.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.

Valerio Urso, sindaco San Bartolomeo al Mare

“Per questa estate abbiamo dovuto fare ragionamento diverso, vista l’emergenza Covid. Abbiamo quindi pensato all’idea di un’estate diffusa”, un modo diverso di fare turismo e di mantenere un’idea di manifestazioni, per poter ripartire in un momento così delicato.

Un modo per dare spazio agli artisti che da anni portano la notte città a un alto livello di cultura e arte. Questi artisti avrebbero dovuto riempire le piazze di San Bartolomeo. Vista l’impossibilità, abbiamo pensato a questo nuovo format in filodiffusione e in streaming.

Il comune denominatore è che dobbiamo ancora lavorare in sicurezza. Faremo in modo che non ci sia assembramento in piazza della Torre, luogo dove si ritroveranno i protagonisti degli eventi, visibili da una vetrata. Tutti potranno seguire le serate grazie alle casse sul Lungomare e tramite i propri dispositivi in streaming (attraverso le pagine Facebook del Comune di San Bartolomeo, dei conduttori e degli artisti stessi).

Ognuno deve fare la propria parte affinché in autunno non ci siano ulteriori ricadute”.

Per il programma dettagliato: