Imperia: “autobus per il Palasalute inesistenti”, la lettera-denuncia di una nostra lettrice/ i dettagli

Ecco la lettera

Giunge in redazione la lettera della signora Piera che denuncia le mancanze organizzative della Riviera Trasporti per quanto riguarda il servizio di autobus che collega le varie zone della città con il Palasalute a discapito dell’utenza anziana.

“Da tempo frequento il Palasalute – scrive Piera – , da quando, tutti gli ambulatori situati in ospedale hanno trovato spazio presso questa struttura. Sicuramente all’avanguardia con personale qualificato ed empaticamente connesso con quanti si avvalgano dei loro servizi. Tutto ciò ottimo per un capoluogo di provincia che si rispetti. Non è altrettanto adeguato il trasporto pubblico, tale palazzo infatti non si trova proprio all’interno dell’agglomerato urbano, e i bus che si recano, sono veramente inesistenti, non combaciano mai con gli orari di visita e non coincidono con i bus che arrivano da fuori città.

Gli utenti perlopiù anziani devono sopperire alla carenza dei mezzi e si devono sobbarcare un bel tratto a piedi. Ora considerando che la Liguria viene spesso citata per la longevità dei suoi abitanti, chi ha progettato tale struttura non ha pensato che gli stessi hanno bisogno di più mezzi?. Mi auguro che qualche provvedimento venga presto in rispetto di tanti capelli bianchi”.