Regionali 2020, Imperia: spiagge, parla Luigi Sappa. “vedere tanti turisti è segno di speranza, in regione punteremo sulla protezione dei nostri litorali”

“Vedere le spiagge imperiesi, quelle del Golfo Dianese e di tutta la Riviera di Ponente con tanti turisti, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile, è indubbiamente una cartolina che offre speranza per il futuro. Ma non è sufficiente lasciare che gli imprenditori balneari e gli operatori turistici in generale investano per migliorare costantemente stabilimenti e strutture. È necessario lavorare affinché gli sforzi dei privati e non solo non vengano resi vani dalla furia della natura. E questo è un compito della Regione che intendo porre fra le priorità una volta eletto”.

“Abbiamo tutti ancora davanti agli occhi il devasto che ha saputo produrre la mareggiata al molo lungo di Oneglia, piuttosto che nella vicina Alassio, che con il suo “budello”, è una delle nostre perle. Imperia ancora una volta, grazie al lavoro del sindaco Claudio Scajola, ha saputo trasformare una disgrazia in un’opportunità, attraverso la creazione di una passeggiata sul mare, là dove proprio il mare aveva fatto danni gravi. Ma questo non basta.

È necessaria un’azione in Regione per tutelare tutto il nostro litorale, attraverso la creazione di barriere frangiflutti e dighe soffolte. È necessario trovare finanziamenti e investire per preservare una ricchezza importante come la nostra lunga linea costiera, affinchè il mare sia sempre e solo una risorsa e non più anche una pesante incognita. Andremo a lavorare in Regione anche per questo”.