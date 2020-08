Regionali 2020, Liguria: Luigi Sappa a Monesi. “Entroterra, autostrade digitali infrastrutture indispensabili”

Regionali 2020, Liguria: Sappa a Monesi

“Come ho già avuto modo di sottolineare più volte – dichiara Sappa – le infrastrutture sono un aspetto fondamentale per lo sviluppo di qualunque territorio e Monesi ne è l’esempio più calzante. Ma, per quanto fondamentali, le strade da sole soprattutto oggi non bastano per far rivivere territori distanti dai grandi centri. In queste zone, se realmente vogliamo dare la possibilità alle persone di vivere e lavorare, dobbiamo garantire delle vere e proprie ‘autostrade digitali’.

I collegamenti Internet, così come i collegamenti stradali, sono ormai alla base della vita e del lavoro di ognuno di noi. L’entroterra è caratterizzato e sostenuto da piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori, albergatori e ristoratori che portano avanti le loro imprese in modo eroico, spinti soprattutto dall’amore per la loro terra.

In Regione, fra le altre cose, ci occuperemo di dare loro la possibilità di essere connessi con il resto del mondo, per far conoscere e apprezzare sempre di più le nostre Alpi del mare e quanto di unico sanno offrire coloro che vi vivono e vi lavorano. Le Alpi sono la nostra ricchezza verde, dal punto di vista turistico e ambientale e noi le amiamo così tanto, che vogliamo farle conoscere al mondo”.

Conclude Sappa, che come Giuseppe Fossati, è notoriamente un appassionato della bicicletta: “Questo territorio e Monesi in modo particolare, rappresenta una zona ideale per il turismo sia in inverno, che in estate. In Regione, guarderemo a Monesi non soltanto per il potenziamento della stazione sciistica, ma pensando a uno sviluppo che traguardi tutto l’anno, passando dallo sci, in inverno, alle passeggiate in bicicletta e mountain bike, in estate“.