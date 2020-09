Regionali 2020: Luigi Sappa lanciato verso il consiglio regionale. “Per togliere la nostra provincia da un isolamento insopportabile”

, davanti ad oltre duecento persone, ha fatto. E molto probabilmente sarà lui,uno dei

Lo ha detto esplicitamente Claudio Scajola, quando ha svelato i risultati di un sondaggio effettuato il 30 e 31 agosto, che attribuisce tra gli eletti in provincia uno alla lista Forza Italia – Polis – Liguria Popolare e Sappa di questa lista è senza dubbio la figura più rappresentativa. «Io lo voto – ha detto Scajola – perché è competente e concreto».

Sappa ha deciso di scendere di nuovo in campo per «assoluto spirito di servizio teso a risolvere i problemi e a togliere la nostra provincia da un isolamento insopportabile». Per questo motivo la realizzazione di infrastrutture, soprattutto viarie, è ai primi punti del progetto presentato dai moderati, progetto che punta molto anche sull’entroterra «da preservare con i fatti e non a parole – ha aggiunto Sappa – in sinergia con la fascia costiera, per incentivare il turismo, sempre più economia fondamentale per il nostro Ponente».

Anche welfare e scuola all’attenzione dell’ex sindaco di Imperia ed ex presidente della Provincia. «La scuola è fondamentale per la crescita dei nostri giovani – ha detto a tale proposito Sappa – dobbiamo quindi assicurare strutture sicure e moderne. E dobbiamo garantire ai nostri lavoratori, anche stagionali, una sicurezza che ci consenta di non disperdere tante professionalità acquisite».

Comunicato elettorale.