Regionali 2020: endorsement di Laura Gandolfo a Luigi Sappa. “Uomo leale, serio e competente”

Regionali 2020: endorsement di Laura Gandolfo a Luigi Sappa

"Io non ho nessun dubbio:

“La mia prima esperienza amministrativa ha compiuto due anni da pochissimo e posso dire che, “da fuori”, mai avrei immaginato le difficoltà (ma anche le soddisfazioni, sia chiaro!) che si vivono “da dentro”.

La burocrazia, la rigidità, la continua ricerca di fondi per gli investimenti essenziali alla città e per quelli che servono a farla decollare. La visione futura e i piccoli e grandi problemi a cui dare risposta. Dico questo perché ritengo che la preferenza che un amministratore esprime per un candidato alla carica di Consigliere regionale, ruolo importante per noi, non possa essere solo una preferenza basata su simpatia o amicizia, ma una scelta legata a una concreta esigenza. L’esigenza di avere in Regione una persona che ci ascolti, che accolga le nostre istanze, che proponga, con una visione più ampia, progetti a largo raggio per il territorio. Ma, soprattutto, una persona di esperienza, che abbia capacità e competenza e che possa davvero essere un “compagno di viaggio”, non soltanto per la nostra città, ma per tutto il nostro splendido Ponente ligure.

Luigi Sappa, Ginetto, ha tutte queste qualità, le ha dimostrate in tantissimi ruoli, non ha mai deluso le aspettative e, sono certa, non lo farà nemmeno questa volta. Un uomo leale, serio, competente; un uomo che mette davvero al servizio del suo territorio le capacità che ha acquisito, senza ambizioni personali di sorta.

Io non ho nessun dubbio: la città di Imperia, la provincia di Imperia, la Liguria, hanno bisogno di Luigi Sappa!”.