Regionali 2020, Imperia: l’appello al voto di Livia Carli (Sansa presidente). “Farò il possibile per realizzare i nostri sogni e ascoltare le vostre proposte”

“Il mio sogno è quello di essere parte attiva della rinascita del nostro territorio. Una sorta di risurrezione come dalle ceneri dell’araba fenice. Ma queste ceneri non sono raccolte dalle mani di pochi, sono coccolate e stimolate a riprendere vita dal respiro di tutti i cittadini. Aspiro alla collaborazione tra il mondo della politica e quello dei cittadini, onorando il vero e unico significato totale della democrazia”.

È raro sentire un amore così forte per la propria terra e una dedizione così pura a questa chiamata al voto. Ma Livia Carli, candidata con la lista Sansa Presidente ha sentito il dovere morale di scendere in campo per queste Elezioni Regionali proprio da cittadina.

“Ho sempre detto di essere nata e cresciuta nel mondo del teatro, ma ho anche una laurea in giurisprudenza che potrebbe essere un quid in più in questo panorama. Le mie conoscenze in materia mi permetterebbero con maggior facilità di leggere e interpretare atti e normative, ma non solo. Anche di continuare a studiare e a crescere per trasformare in realtà le idee meravigliose che nascono dalla voglia di rendere la nostra terra un luogo ancora più bello di quanto non sia”.

A chi le chiede “Perché dovremmo votarti?”, la candidata Livia Carli risponde con semplicità e onestà, come è nel suo stile: “Penso di essere una persona seria, responsabile, leale, trasparente e determinata. Se mi prendo un impegno lo porto fino in fondo. Secondo me, inoltre, il fatto di essere neofita alla politica potrebbe essere volano di una certa freschezza, passione ed energia creativa che è necessaria in questo campo. Ho accettato questa carica per un dovere morale e non mi soffermerò, come spesso succede, sempre su interessi particolaristici, liti e bagarre interne. Io credo di poter mediare per un ben superiore, ci sono situazioni che lo richiedono. Bisogna mettere da parte i propri dissapori per un obiettivo superiore”.

Tra i punti del programma di Ferruccio Sansa ciò che le sta a cuore, oltre alla cultura è la salvaguardia dell’ambiente: “Mi rendo conto che l’ambiente oggi è un priorità fondamentale. Si tratta di un problema globale che va interessare anche la nostra salute fisica. La tutela del territorio va unita ad una redistribuzione del reddito e ad una salvaguardia e una cura generalizzata non solo della terra, ma anche della persona e della sua salute in senso ampio. Bisogna vivere in un ambiente sano per stare bene, non vi pare?”.

“Se dovessi essere eletta cercherei di favorire una politica che unisce le persone del nostro territorio nelle diverse attività lavorative. Insieme possiamo crescere e lavorare meglio. Il mio sogno è quindi quello di rinascita e di unione, di una collaborazione e una sinergia di tutti coloro vivono in Liguria.

Andare a votare è importante, è un dovere e un diritto di ognuno di noi – chiosa Livia Carli candidata con la lista Sansa Presidente – È una delle manifestazioni di libertà più importanti che abbiamo e va esplicata a prescindere dalle preferenze. Se doveste accordare a me la vostra fiducia io farò il possibile per realizzare i nostri sogni. Ce la metterò tutta per ascoltare le vostre proposte, per crescere con voi e per trasformare le idee più costruttive per la nostra Liguria in realtà concrete. Per tornare a volare, rinnovati e uniti”.