Imperia, studente positivo all’Ipsia, la replica dell’istituto: “comunicazioni effettuate, DAD a partire da martedì”

La lettera pubblicata dal giornale e attribuita a un genitore (Laura) è contraddittoria poiché riferisce essa stessa che la scuola ha immediatamente contattato i genitori della classe coinvolta nel tardo pomeriggio di giovedì, non appena appurata la positività dello studente. La classe è stata posta in quarantena dall’Asl come da protocollo. La scuola ha informato l’Asl nel pomeriggio di giovedì come da normativa inviando i dati affinché l’Azienda sanitaria si mettesse in contatto con le famiglie e i docenti coinvolti. Per scrupolo, e in spirito di collaborazione, la scuola ha prontamente informato le famiglie, raccomandando che i figli non uscissero e l’assoluto isolamento domiciliare. Non è tuttavia compito della scuola interferire con l’Azienda sanitaria in merito a ciò che riguarda l’attivazione del protocollo, motivo per il quale si respinge al mittente ogni polemica da questo punto di vista.

Ciononostante venerdì mattina la scuola ha provveduto, sempre in spirito di collaborazione, a contattare nuovamente l’Asl per verificare l’avvenuto dialogo con le famiglie. La scuola ringrazia l’Asl per la prontezza di risposta, le informative date, per la vicinanza e attenzione con cui si sono costantemente rapportati con i referenti Covid e l’istituzione intera. Si ringraziano i genitori per la collaborazione fattiva che hanno mostrato.

Nel frattempo è già stato annullato l’orario della settimana prossima per la classe. L’ordinanza della Regione Liguria prevede l’attivazione della didattica digitale integrata per il 50% delle classi non in quarantena. Per la classe posta in quarantena a Imperia, da martedì, verrà attivata la didattica a distanza, anche tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni di salute degli insegnanti coinvolti.

Si comprende comunque l’angoscia dei genitori in questo complesso e drammatico contesto. Nel contempo la scuola e la società necessitano di un dialogo costante e funzionale a superare, insieme, le difficoltà.