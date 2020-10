Coronavirus, Liguria: “coprifuoco” weekend Halloween, parla Toti. “Si può uscire, ma senza bighellonare. Chiediamo di stare a casa”

“Cosa significa l’ordinanza?Simao far festa in gruppo”. Queste leper chiarire il contenuto dell’(a partire dalle 21 fino alle ore 6 del giorno successivo).

L’obiettivo è quello di evitare assembramenti, cause principali della diffusione del contagio da Coronavirus, durante il weekend di festività alle porte.

Le dichiarazioni sono state rilasciate dal Governatore a margine dell’incontro avvenuto oggi a Sanremo in occasione dell‘inaugurazione della nuova Sala Rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo.

Presenti il Direttore generale della ASL 1 Imperiese Marco Damonte Prioli, il direttore sanitario Michele Orlando, il direttore della Rianimazione Giorgio Ardizzone e l’assessore regionale Marco Scajola.

Coronavirus, Liguria: Giovanni Toti chiarisce l’ordinanza

“Abbiamo appena visitato il reparto di terapie intensive costruito in circa un mese di tempo. Saranno già aperte domani e fanno parte del piano incrementale di risposta al covid su cui tutte le nostre Asl stanno lavorando, Asl 1 con particolare efficienza anche nel sistema del tracciamento e dell’assistenza domiciliare dei malati covid.

Le persone più anziane e più fragili sono le vere persone a rischio.

Oggi è arrivato il report ministeriale. Non siamo tra le regioni dove l’Rt ha superato 2, siamo a 1,53, molto alto, ma più basso di quello toccato nei punti maggiore incidenza della pandemia, dove abbiamo superato l’1.8.

Stasera scatta l’ordinanza stasera alle 21 e poi scatterà nuovamente domani alle 21. Cosa significa? Significa che per Halloween, ovvero venerdì e sabato sera, con ristoranti e bar chiusi per contenere i contagi e il conseguente danno economico gigantesco per contenere i contagi derivanti dai contatti sociali, vi chiediamo di stare a casa. Questo non vuol dire che non potete andare vostra sorella che abita vicino, né che non potete andare a prendere la pizza da asporto o fare la spesa in un supermarket di sera, tutto questo è possibile farlo ma senza bighellonare.

Quello che non vogliamo è che si usino queste serate solitamente festive a fare qualcosa che non sia sobrio e misurato. Vi chiediamo di non andare in giro per strada a gruppetti, di uscire solo per bisogno, farmacia, spesa, asporto, dopodiché si torna a casa per trascorrere il fine settimana con sobrietà. I numeri che vi ho detto non sono uno scherzo. Chi ha visitato i reparti sa di cosa parlo.

Ho visto qualche rimostranza da qualche sindaco che evidentemente non aveva meglio di cui occuparsi. Ieri l’ordinanza dei tre giorni è stata condivisa da tutti i sindaci delle città capoluoghi”.

Marco Damonte Prioli

“Il reparto ès stato realizzato in poco più di un mese, con una tempistica sincrona rispetto all’evoluzione della pandemia. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile e tutti gli operatori dell’ASL1.

Confermo che attraverso il lavoro di Alisa e della Regione ci saranno disponibili 50 posti letto su una residenzailtià RSA Covid. C’è un mutuo aiuto tra le strutture”