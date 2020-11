Imperia: tra ironia e musica, nasce il personaggio “Duccio Thunberg Attivista”. “Un gioco per far sorridere le persone” / La storia

Poi le persone hanno iniziato a. Cosìracconta come è nato il personaggio, creato conoltre che dalladalla

I due musicisti imperiesi, noti in riviera, e non solo, per i loro concerti di contrabbasso e flauto, da tempo amano unire alle loro performance musicali gag divertenti e sketch tra un brano e l’altro, per intrattenere il pubblico, sulla scia del cabaret italiano. Da lì, l’idea a spostarsi anche sui social, vista l’impossibilità, per via delle restrizioni anti Covid, a organizzare eventi dal vivo.

Imperia: nasce “Duccio Thunberg Attivista”

Un po’ per gioco è quindi nato il personaggio “Duccio Thunberg Attivista”, una parodia dell’attivista svedese Greta Thunberg, che, al posto della lotta contro i cambiamenti climatici, espone cartelli ironici e paradossali sulle tematiche più svariate. Un modo per strappare un sorriso specialmente in un periodo difficile e sconfortante come quello che stiamo vivendo in questo momento.

“Io e il mio socio Marco Moro – spiega Daniele Ducci a ImperiaPost – alcuni anni fa abbiamo fondato un duo musicale composto da due strumenti estremi tra di loro, un contrabbasso e un flauto. Abbiamo quindi iniziato questo progetto, portando in giro la nostra musica. Purtroppo abbiamo notato che l’interesse per la musica cala sempre di più, così, durante le esibizioni, per mantenere viva l’attenzione del pubblico e movimentare la serata, abbiamo iniziato a fare qualche sketch divertente tra un pezzo e l’altro, con battute, quiz e gag, ispirandoci ai nostri idoli, Totò e De Filippo. Le persone hanno apprezzato questa idea.

Poi, nei fine settimana, magari dopo una serata in Liguria, Piemonte o in altre zone, andavamo alla ricerca di paesi dai nomi curiosi (come Pocapaglia, Macellai, Tosse…), scattando foto e pubblicandole sui social. Abbiamo anche iniziato a scattare selfie divertenti al supermercato.

Un giorno ci siamo poi inventati il personaggio parodia di Greta Thunberg, in quel periodo sulla bocca di tutti, per portare avanti “battaglie” senza senso, giocando sul doppio significato dei nomi dei comuni. Ad esempio “No cesio (radioattivo) in valle Impero”, “Libera la vecchia a Chiusavecchia”.

Marco, la mente del duo, ha deciso di creare anche una pagina Facebook per questo personaggio e, sorprendentemente, abbiamo notato che l’interesse online cresceva, non solo da parte dei nostri amici, ma anche da parte di utenti sconosciuti.

Così ora ci piace l’idea di continuare su questa strada – conclude Daniele – motivati dalle belle parole di chi apprezza la nostra ironia e con la voglia di intrattenere le persone, sdrammatizzando alcuni temi e cercando di ridimensionare l’enorme mole di informazioni e opinioni che ci sono sul web, prendendoci un po’ meno sul serio.

Ci piacerebbe realizzare anche dei video che diventino delle specie di performance, ispirandoci al cabaret”.