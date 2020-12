Liguria, trasporti: entrano in servizio due nuovi treni “Rock” e “Pop”. “Mezzi all’avanguardia, comodi e funzionali”

Sonooggi sulla rete regionale, consegnati dache prosegue così ilprevisto dal contratto di servizio tra Regione e Trenitalia.

“In un momento così difficile e delicato per il trasporto regionale è importante che non si fermi il piano di rinnovamento dei nostri treni così come l’abbiamo stabilito nel 2018 – ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Con i due treni entrati in servizio oggi siamo arrivati a 4 ‘Rock’ e 6 ‘Pop’, che con gli altri 5 del tipo ‘Jazz’, fanno in tutto 15 convogli consegnati, dei 48 previsti entro il 2023. Sono treni all’avanguardia, comodi e funzionali, che hanno già mostrato di essere molto adatti alle esigenze di chi deve spostarsi ogni giorno in Liguria per lavoro o per qualsiasi altro motivo”.

“Sono molto soddisfatto che stia proseguendo nei termini previsti dal contratto di servizio il rinnovamento della flotta in Liguria con la consegna di questi altri treni regionali – ha detto l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino – Ancora un paio d’anni e sui nostri binari circoleranno solo mezzi di nuova generazione come i ‘Pop’ e i ‘Rock’ che hanno moderni sistemi di sicurezza, come per esempio il sistema di videosorveglianza, e che offrono tutti i comfort necessari ai passeggeri e al personale di Trenitalia”.