Covid, Liguria: Piemonte e Lombardia in zona gialla. Via libera a spostamenti tra regioni sino al 20 dicembre

Covid: Piemonte, Lombardia e Liguria, via libera a spostamenti tra regioni

Gli spostamenti tra Liguria, Piemonte e Lombardia erano interdetti dallo scorso 4 novembre, quando l’Italia, per la prima volta, venne suddivisa in aree di rischio in base all’incidenza del Covid.

Gli spostamenti tra regioni per liguri, lombardi e piemontesi saranno consentiti sino al prossimo 20 dicembre. Dal 21 dicembre, infatti, verranno chiusi i confini regionali, sino al 7 gennaio, in tutta Italia, nell’ambito delle misure anti-covid disposte dal Governo per le festività natalizie. Via libera, dunque, ai turisti delle seconde case, in casa e in montagna.

Nel frattempo, in vista delle festività, Natale, Santo Stefano e Capodanno, proseguono le trattative interne al Governo per stabilire se confermare o meno lo stop agli spostamenti tra Comuni, misura quest’ultima fortemente contestata, in particolar modo dai Sindaci dei piccoli comuni.