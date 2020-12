Coronavirus, Liguria: 99 nuovi casi e 2 morti nelle ultime 24 ore. Un contagio nell’imperiese / Il bollettino

quando sono stati effettuati(ricordiamo che, in giornate non festive i tamponi effettuati quotidianamente sono circa 4 mila).

In particolare 1 caso in Asl 1 Imperiese, 12 casi in Asl 2 Savonese, 67 casi a Genova (di cui 52 in Asl 3 e 15 in Asl 4) e 19 in Asl 5 di La Spezia. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.

Coronavirus, Liguria: il bollettino di domenica 27 dicembre

Casi totali da inizio emergenza = 59.104 (+99)

Attualmente positivi = 5.835 (+41) ✳️

761 (+23) in ospedale (di cui 66 in terapia intensiva / TI, +0)

5.008 in isolamento domiciliare (+74)

Dettaglio 99 nuovi casi per residenza:

IM: 1

SV: 12

GE: 67 (di cui 52 di Asl3, 15 di Asl4)

SP: 19

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Guariti = 50.423 (+56) ✳️✳️

Deceduti = 2.846 (+2)

Tamponi = 695.223 (+1.183)

Tamponi antigenici rapidi = 146.664 (+698) ✳️✳️✳️

Ospedalizzati = 761 (66 TI)

Asl1 = 53 (4 TI)

Asl2 = 124 (12 TI)

San Martino = 223 (28 TI)

Evangelico = 1

Galliera = 90 (5 TI)

Asl3 Villa Scassi = 63 (4 TI)

Asl4 = 82 (6 TI)

Asl5 = 125 (7 TI)

Attualmente positivi per residenza = 5.835

IM = 412

SV = 1.053

GE = 3.177

SP = 822

Fuori regione = 161

Altro o in fase di verifica = 210

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 5.684

Asl1 = 1.024

Asl2 = 717

Asl3 = 2.757

Asl4 = 517

Asl5 = 669

Coronavirus, Liguria: Tabelle flussi 27 dicembre

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 24/12/2020 M 88 S. Maria di Misericordia di ALBENGA 2 25/12/2020 F 88 S. Maria di Misericordia di ALBENGA