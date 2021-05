La Liguria riparte di corsa: sabato 8 maggio tappa anche a Cervo per l’iniziativa benefico-promozionale in favore di AIRC/Il programma

Ritorna “La Liguria che riparte. Di Corsa”, l’iniziativa benefico-promozionale che si svolgerà nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 maggio, organizzata dall’Asd RunRivieraRun, il patrocinio di Regione Liguria, il patrocinio morale di CONI e FIDAL nazionali, la collaborazione della Genova Liguria Film Commission e di Confartigianato Liguria a sostegno del Progetto di Run4Hope in favore di AIRC per la ricerca sui tumori infantili.

L’evento, come lo scorso anno, ha l’obiettivo di dare slancio alla ripartenza della Liguria attraverso lo sport e la solidarietà, valorizzando e pubblicizzando le bellezze dei comuni liguri lungo la via Aurelia, la mitica SS1.

Cervo: tappa anche nello storico borgo

L’iniziativa farà tappa a Cervo sabato 8 maggio, i podisti giungeranno nel borgo tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e saranno accolti dalla consigliera comunale delegata allo sport Selina Ramondo. Per il “Paniere di Liguria” Cervo consegnerà il suo “oro giallo”, ovvero olio d’oliva e vermentino della ditta Steria.

“Si tratterà di una staffetta podistica in due tappe, dice Luciano Costa Presidente della ASD RunRivieraRun – che da Ventimiglia arriverà alla Spezia, a cui parteciperanno atleti di tutte le società liguri Fidal e ai possessori della Runcard. Un grande evento per far ripartire la nostra regione da un punto di vista sportivo, economico, turistico e sociale”.

La staffetta è organizzata con il supporto logistico della GenovaRent, nota azienda di autonoleggio genovese e si svolgerà in due tappe da Ventimiglia a Genova con partenza dall’estremo Ponente ligure (Ventimiglia) alle ore 8.00 per arrivare a Genova in Piazza Matteotti intorno alle ore 20.30 di sabato 8 maggio. Domenica 9 maggio la seconda tappa partirà da Piazza Cavour alla volta di alla Spezia alle ore 8.00, l’arrivo alla Spezia è previsto verso le ore 18.00.

Sarà un Messaggio sia sportivo sia di sviluppo economico sia sociale:

sportivo perché il messaggio è che “Lo Sport è vita, Running is life” “portatore” di benessere, per un’attività motoria e sportiva che fa bene a noi stessi e agli altri.

Sviluppo economico perché rappresenterà la volontà della Liguria di ripartire, di guardare al futuro, di correre insieme alle proprie aziende.

Sociale perché coinvolgeremo le Associazioni di volontariato del Territorio affinché si creino sinergie tra di loro e possano avere visibilità attraverso la pagina del sito www.runrivierarun.it dedicata alla Staffetta.

In aggiunta rispetto alla prima edizione, l’evento vanta la partnership con l’ONLUS Run4Hope, ente che devolverà i fondi raccolti in favore della ricerca sui tumori infantili promossa da AIRC. Pertanto, a ciascun partecipante sarà richiesta un’offerta minima di 5 euro a sostegno dell’iniziativa.

“La nostra regione, come tutta l’Italia, ha voglia di ripartire, di tornare a fare sport ed incontrarsi e non c’è modo migliore di testimoniarlo di una lunga staffetta che va da Ventimiglia a La Spezia – commenta l’assessore Simona Ferro – quest’anno poi sono coinvolta sia come delega allo sport, ma anche con la nuova delega che è la tutela dell’infanzia ed è per questo che ringrazio la ASD RunRiviera Run che devolverà i fondi raccolti in favore della ricerca sui tumori infantili promossa da Airc attraverso la Onlus Run4Hope.Liguria che riparte di corsa non è solo il nome di una bellissima iniziativa, ma anche il desiderio di tutti i liguri che amano la loro terra”.

Le tappe lungo la Liguria saranno le seguenti da Ponente a Levante che hanno aderito all’evento solidale e promozionale:

Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia, Cervo, Andora, Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Savona, Albissola marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Genova, Bogliasco, Recco, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Beverino, Riccò del Golfo e La Spezia., dove saranno realizzate le interviste agli Amministratori locali.

“A distanza di un anno, ci ritroviamo ad affrontare una nuova ripartenza sociale ed economica – commenta l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti – È encomiabile la passione con cui gli organizzatori hanno saputo anche quest’anno riproporre un format, che già nella sua prima edizione aveva saputo lanciare un messaggio di resilienza alla nostra comunità. Lo sforzo dei runner, nel percorrere i 273 km di tragitto che dividono Ventimiglia dalla Spezia, è paragonabile alla forza di volontà che i nostri commercianti e i nostri artigiani hanno dimostrato in questo difficile periodo, oltreché uno spot che va ancora una volta a premiare la bellezza della nostra Liguria».

“La Liguria che produce non si ferma – osserva Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria – Questo il messaggio che, come Confartigianato, vogliamo lanciare affiancando un evento che ha un doppio

valore: quello sportivo e quello economico. I nostri artigiani hanno voglia di ripartire e di rimettersi in marcia: anche per questo, a dimostrazione della loro tenacia, “correranno” a fianco degli staffettisti facendosi parte attiva della manifestazione podistica, donando i loro prodotti di qualità».

“La Liguria che riparte. Di corsa” sarà organizzata dall’Asd RunRivieraRun nel totale rispetto delle normative anti-Covid19 previste dall’attuale DPCM. L’evento di quest’anno punterà a coinvolgere e dare visibilità alle Associazioni di Volontariato della regione impegnate nel sociale, mettendole in contatto tra loro e inserendole all’interno di una partnership con il progetto “Partendo alla fine”. L’iniziativa, pensata per il territorio romano con una 100 miglia a staffetta che coinvolgerà le periferie di Roma e si terrà a settembre 2021, avrà l’obiettivo di creare una sinergia totale tra Sport, Territori, Solidarietà e Sociale.

L’evento toccherà più di 60 comuni di entrambe le Riviere ed è stato organizzato in sinergia con le amministrazioni locali aderenti, a Confartigianato Liguria, alle aziende del territorio che hanno accettato di fornire i propri prodotti, alla Regione e al Comune di Genova. Il video della staffetta sarà pubblicato sui canali social e YouTube di Genova Liguria Film Commission (GLFC) e divulgato dai partner dell’evento in eventi nazionali ed internazionali.