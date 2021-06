Calcio Serie D: l’Imperia pareggia 1-1 al Ciccione con la capolista Gozzano. Piemontesi promossi in C/Cronaca e Tabellino

Pareggio 1-1, questo pomeriggio, allo stadio Nino Ciccione, contro la capolista Gozzano, per l’Asd Imperia Calcio nella 36ª giornata del campionato di serie D.

I neroazzurri, già salvi per la cancellazione dei playout (in caso contrario sarebbero ancora in lotta per salvezza) sono andati in vantaggio con la rete siglata da Minasso al 15′ del primo tempo. Il pareggio degli ospiti al 43′, con Allegretti, su calcio di rigore. Con il pareggio in terra ligure il Gozzano, a fine partita, ha festeggiato la promozione in Lega Pro.

Formazioni e Tabellino

IMPERIA – Dani; Gandolfo (89’ Comiotto), Scannapieco, Virga, Malandrino; Martelli, Sancinito, Fatnassi (86’ Martini); Capra (78’ Donaggio), Minasso (64’ Grandoni), Malltezi (73’ Gnecchi). All.: Fiani

GOZZANO – Vagge, Carboni, Vono (70’ Di Giovanni), Sylla (78’ Rao), Allegretti, Kayode, Carta (60’ Gemelli), Piraccini (89’ Modesti), Bianconi, Cella (84’ Confalonieri), Pavan. All.: Soda

MARCATORI: 15’ Minasso (I); 43’ rig. Allegretti (G)

AMMONITI: Virga (I)

NOTE: Recupero 1’ nel primo tempo e 4’ nel secondo.

Primo Tempo

7’ OCCASIONE IMPERIA: Primo squillo della partita. Capra si gira in area e calcia, ma Vagge para in presa bassa.

14’ OCCASIONE IMPERIA: Sancinito ci prova direttamente da corner, ma Vagge risponde alla grande.

15’ GOL IMPERIA: Malltezi entra in area e scarica un tiro che Vagge para miracolosamente. Sulla respinta, Minasso è bravo a controllare e battere il portiere. Primo gol in Serie D per lui.

18’ OCCASIONE IMPERIA: Azione straripante di Fatnassi che crossa perfettamente per Minasso: il colpo di testa viene respinto da Vagge con un miracolo.

26’ OCCASIONE GOZZANO: tiro di Carta che finisce lontanissimo dai pali.

32’ OCCASIONE GOZZANO: Carta ci prova direttamente dalla bandierina, ma il mischione di difensori salva Dani.

38’ OCCASIONE GOZZANO: doppio miracolo di Filippo Dani. Prima respinge il tiro di Piraccini, presentatosi a tu per tu. Poi dal corner, vola sull’incornata di Allegretti che aveva anticipato tutti all’altezza del primo palo

41’ OCCASIONE GOZZANO: Sylla si gira al limite dell’area e mette alto di poco.

43’ RIGORE PER IL GOZZANO: Sylla supera Scannapieco e anticipa Virga, che stende l’attaccante.

43’ GOL GOZZANO: Dagli undici metri, Allegretti spiazza Dani. Palla in basso a sinistra e portiere a destra.

Secondo Tempo

48’ OCCASIONE GOZZANO: Tiro-cross pericolosissimo di Gandolfo e Vagge è bravissimo ad allungarsi e respingere.

56’ OCCASIONE IMPERIA: Capra imbuca per Minasso, ma il tiro è alto.

61’ OCCASIONE GOZZANO: Cross dalla destra e Sylla non ci arriva per un soffio.

70’ OCCASIONE IMPERIA: Martelli converge e cerca il palo lontano, fuori di pochissimo.

Le dichiarazioni

Al termine dell’incontro, hanno parlato l’attaccante Pietro Minasso (autore del primo gol in D) e il centrocampista, classe 2004, Amin Fatnassi alla prima da titolare.

Minasso: “Sono felicissimo per il gol e devo ringraziare i compagni che mi hanno dato una grossa mano per raggiungere questo obiettivo. La dedica è per la mia famiglia che mi sostiene sempre, ma soprattutto per la squadra che non ha mai mollato. Oggi mi sono sentito molto bene anche se è difficile esprimersi al meglio dopo un campionato così. Oggi comunque abbiamo mandato buoni segnali: ci siamo per le ultime due partite!”.

Fatnassi: “E’ stato bello partire dall’inizio. Grazie alla fiducia dei compagni che mi aiutano da inizio anno e ringrazio anche il Mister. Abbiamo disputato una buona partita, io ero molto tranquillo. Sono sempre stato all’Imperia e mi trovo molto bene. Voglio proseguire qua”.

La classifica

Gozzano 75

Castellanzese 68

Bra 68

Pont Donnaz 67

Sanremese 62 (-2)

Legnano 60

Sestri Levante 59

Folgore Caratese 57

Caronnese 50

Lavagnese 50

Casale 47

Imperia 45

Chieri 44

Arconatese 41

Derthona 41

Citta Di Varese 39

Saluzzo 33

Fossano 28

Borgosesia 27

Vado 25