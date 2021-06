Imperia: caos autostrade, vertice in Camera di commercio. “Vogliamo sospensione cantieri per luglio e agosto. Imprese pronte a una class action” / Video e Foto

Ristori per l’alluvione, rischio di crisi idrica e cantieri in autostrada: questi i temi al centro di un incontro della Consulta della Camera di commercio, che raggruppa Associazioni di categoria e professionali e sindacati. Il punto sulla situazione è stato fatto dal presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, alla presenza, in collegamento streaming, del segretario generale Marco Casarino.

La Camera di commercio chiede la sospensione dei cantieri in autostrada per i mesi di luglio e agosto e attenzione per infrastrutture

Spiega Lupi: “Io porto il risultato dei lavori della Consulta delle Associazioni di categoria, delle professioni e dei sindacati ,che abbiamo sviluppato due giorni fa. La situazione dei cantieri è emergenziale e noi vogliamo aprire un confronto serrato e metodico con il Governo nazionale e quello regionale ligure. Anche la Camera di commercio di Genova è sulle nostre posizioni e chiediamo la sospensione immediata dei cantieri per i mesi di luglio e agosto, perché qualsiasi altra soluzione, anche il non pagamento del pedaggi, non avrebbe alcun risultato concreto sull’incoming dei turisti che hanno forte propensione a venire nelle Riviere in questa stagione. Viabilità e trasporti vuol dire anche soluzione di problemi annosi, come il traforo Armo – Cantarana e la Carcare – Predosa. Siamo alla vigilia di stanziamenti e investimenti legati al recovery fund, di 209 miliardi e quindi è occasione per mettere mano a problemi annosi. Per la crisi idrica, purtroppo abbiamo avuto il disastro del Tenda, sia sul versante italiano, che su quello francese, che ha inquinato le falde idriche e iniziano a esserci problemi di flussi di acqua nel nostro Ponente ligure.

Le imprese turistiche pronte a una class action contro le autostrade

Prosegue Enrico Lupi: “Vogliamo che questi temi siano ampiamente dibattuti, ma portati a soluzioni concrete nei tempi più veloci possibili. Da parte nostra, come sistema camerale, abbiamo riaperto e vogliamo ripartire. Tutti i giorni la Camera di commercio ha sportelli aperti e non ci sono più chiusure per il problema pandemico e vi è anche una riduzione progressiva dello smart working; quindi maggior servizio alle imprese e sinergia con le organizzazioni di categoria, che si sono rese disponibili ad essere anch’esse sportello, per avvicinarsi sempre più alle imprese”.

Conclude il presidente Lupi: “Noi abbiamo voluto fare questo incontro per esplicitare tutte le tematiche e le riflessioni fatte e continueremo con metodo organizzato, settimana per settimana, a fare monitoraggi. Molti imprenditori e organizzazioni di categoria ci chiedono una class action da parte delle imprese del settore turistico danneggiate dai blocchi autostradali. Stiamo verificando con i legali uno studio di fattibilità, perché ci sia concretezza giuridica, altrimenti si rischia di dire solo parole al vento. Questo, però, la dice lunga sul grado di determinazione e di rabbia che si sta sviluppando. Io ho impiegato sei ore per andare dalla Camera di commercio di Imperia a quella di La Spezia e quindi mettetevi nei panni di quel turista che incontra blocchi, oltretutto con una viabilità su rotaia per il Ponente, che ha dei tempi biblici. E’ ora di finirla a non trovar soluzioni”.