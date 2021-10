Imperia: dalla Liguria 3,7 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana, ciclabile e messa in sicurezza del territorio

La Giunta regionale ha approvato oltre 3,7 milioni di euro di finanziamenti per 11 Comuni della provincia di Imperia per realizzare progetti di rigenerazione urbana, per la pista ciclopedonale e per la messa in sicurezza del territorio.

Per quanto concerne la rigenerazione urbana, la provincia di Imperia è stata quella con il maggior numero di progetti finanziati, ben dieci, per un ammontare di contributi di oltre 1,8 milioni di euro.

Il Comune di Perinaldo ha ottenuto un co-finanziamento di 200 mila euro per la realizzazione del progetto di cohousing “Dopo di noi”, che prevede il recupero edilizio , l’efficientamento energetico dell’ex scuola del Comune.

“Abbiamo delineato un programma di rigenerazione urbana triennale per dare un nuovo volto alla Liguria, migliorare la vivibilità del territorio e la sua attrattività a livello turistico.” afferma l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, che prosegue: ”Abbiamo deliberato il primo lotto di finanziamenti, i progetti presentati dai Comuni che non sono stati finanziati in questa prima fase, potranno comunque accedere ad altre fonti di finanziamento: saranno inseriti, infatti, in un programma triennale, che verrà sviluppato tramite una piattaforma informatica che sarà operativa dalla primavera del 2022. Regione Liguria si impegna nei prossimi anni a proseguire a finanziare tali interventi con fondi già individuati, senza trascurare la ricerca di risorse anche sulla Programmazione Comunitaria ed il Recovery Plan.”

Nella provincia di Imperia, inoltre, sono stati deliberati 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza de La Vesca a Sanremo e 738 mila euro per la realizzazione di lavori nel tratto di pista ciclopedonale nel Comune di San Bartolomeo al Mare.

Prosegue Scajola: “Grazie ad un’intensa attività di ascolto del territorio ed un lavoro di squadra con il collega Giacomo Giampedrone, Regione Liguria è intervenuta anche nella messa in sicurezza de La Vesca a Sanremo, da tempo soggetta a movimenti franosi. Infine, ma non per importanza, prosegue il nostro impegno per realizzare la ciclovia Tirrenica.”

Conclude l’assessore regionale alla Protezione Civile ed Infrastrutture Giacomo Gianpedrone: “Regione Liguria è impegnata in prima linea nella messa in sicurezza e resilienza del territorio. Per la provincia di Imperia, in questa prima fase, abbiamo finanziato gli interventi a Sanremo in zona La Vesca, che da tempo è soggetta a movimenti franosi con un importo di 1,2 milioni di euro. Fondamentale anche il contributo a San Bartolomeo al mare, che rappresenta un importante passo in avanti per il progetto della pista ciclopedonale, per un’infrastruttura strategica per l’intero Ponente.”