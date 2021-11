Imperia Calcio: la sconfitta in casa con un goal beffa da parte dell’Rg Ticino. Proteste per due rigori non visti. Espulsi Ascoli e Carletti/La cronaca

Nell’undicesima giornata di campionato del girone A di Serie D, l’Imperia sfida tra le mura amiche del Nino Ciccione il Rg Ticino. Finisce 0 a 1 per gli ospiti con un gol di Napoli all’89’. Espulso Ascoli per protesta all’85’ e Carletti al 95′ con un rosso diretto discutibile. Imperia che recrimina per due rigori, uno per tempo, non visti però dal direttore di gara.

Le formazioni

Imperia: Caruso, Fabbri, Carletti, Petti, Montanari, Canovi (53′ Cassata), Giglio, Foti (61′ Bacherotti), Coppola, Demontis, Cappelluzzo. A disposizione: Bova, Comiotto, Fazio, Cassata, Kacellari, Mara, Fatnassi, Bacherotti, Minasso. Allenatore: Ascoli.

Rg Ticino: Olivetto, Della Vedova (69′ Baiardi), Fontana, Kambo (86′ Napoli), Makota, Ogliari, Pavesi (90′ Sorrentino), Battistello, Rosato, Arcidiacono, Longhi. A disposizione: Bellesolo, Sorrentino, Zaffiro, Napoli, Bedetti, Grassi, Torin, Baiardi, Prutean. Allenatore: Celestini.

Arbitro: Guido Verrocchi

Assistenti: Andrea Manzini e Bruno Galigani

Il tabellino

Imperia 0 – Rg Ticino 1

Ammoniti: 32′ Petti, 35′ Battistello (RG)

Espulsi: 85′ Ascoli, 95′ Carletti

Marcatori: Napoli 89′ (RG)

La cronaca

Primo tempo

1′ Iniziata al Ciccione

3′ Cappelluzzo! Riceve e si gira, palla facile per Olivetto, ma buona giocata del 9 di casa

9′ Squillo del Ticino con Ogliari che calcia dal limite, Caruso la fa sua in due tempi

12′ Cappelluzzo combina con Demontis, ancora il 9 al tiro. Centrale

13′ Demontis scappa in area e mette in mezzo, tocco sospetto di Ogliari con una mano ma secondo il direttore di gara non c’è nulla. Proteste neroazzurre

22′ Partita ancora bloccata, campo pesante e poche occasioni fin qui

24′ Pericoloso Della Vedova in area Imperia, Petti allontana

25′ Demontis! Dopo una serie di batti e ribatti in area la palla arriva al 7 che strozza troppo la conclusione a rete

32′ Ammonito Petti! Primo giallo della gara per un fallo a centrocampo

35′ Ammonito Battistello, primo giallo anche per gli ospiti

39′ Chance Imperia. Gran cross di Demontis innescato da Foti, Cappelluzzo non ci arriva di un soffio a centro area

43′ Colpo di testa di Rosato a centro area da un corner per il Ticino, Caruso la blocca in tuffo

45′ Un minuto di recupero

46′ Finisce così il primo tempo. 0 a 0 al Nino Ciccione

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi

5′ Ci prova ancora Cappelluzzo, tiro deviato che finisce in bocca a Olivetto

6′ Palo del Ticino! Fontana da fuori con una gran conclusione, montante pieno a Caruso battuto

8′ Fuori Canovi dentro Cassata, primo cambio per Ascoli

14′ Occasione per gli ospiti, Makota calcia da dentro l’area palla fuori, ma rischio per l’Imperia

16′ Fuori Foti dentro Bacherotti

24′ Baiardi per Della Vedova, primo cambio ospite

29′ Demontis! Recupera palla ai 20 metri e calcia, ancora centrale però e facile per il portiere ospite

36′ Imperia che prova il forcing

37′ Baiardi dal limite! Palla alta sulla porta di Caruso

38′ Cambio Ticino. Out Arcidiacono, in Bedetti

39′ Palla messa dentro l’area Bacherotti davanti viene messo giù vistosamente con una trattenuta. Per l’arbitro non c’è nuovamente nulla, proteste in campo e dalla panchina

40′ Espulso mister Ascoli per proteste

41′ Dentro Napoli, fuori Kambo

44′ Il vantaggio beffa del Ticino, miracolo di Caruso. Salvataggio sulla linea di Giglio e poi ancora tap-in di Napoli che sigla lo 0 a 1

45′ Cambio Sorrentino dentro, fuori Pavesi e cinque di recupero

47′ Cappelluzzo va via in area e mette dentro non trovando però nessuno dei compagni

49′ Occasionissima Imperia, calcia Coppola respinge Olivetto. Arriva Demontis e calcia alto sulla ribattuta da ottima posizione

50′ Espulso Carletti. Contatto che pareva di gioco su un avanti ospite, l’arbitro tra l’incredulità generale alza il cartellino rosso diretto

51′ Finisce così 0 a 1. Decisivo il gol di Napoli all’89’