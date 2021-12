Super green pass: da lunedì 6 dicembre le nuove regole, ecco cosa cambia

Da oggi, lunedì 6 dicembre 2021, fino a sabato 15 gennaio 2022, scattano le nuove regole in materia di prevenzione del contagio da Covid 19, con l’introduzione del “super green pass” o, meglio, del “green pass rafforzato”, per le persone vaccinate e guarite, e del “green pass base”, per chi effettua il tampone (antigenico validità 48 ore, molecolare 72 ore).

A seconda del tipo di green pass in proprio possesso sono diverse le attività a cui è consentito l’accesso. Per fare chiarezza sulle modalità d’uso, il Governo ha stilato una tabella che indica anche le differenze di applicazione in caso di regione in zona bianca/gialla/rossa.

Super green pass: da lunedì 6 dicembre le nuove regole, ecco il vademecum delle attività consentite

Grande cambiamento nell’ambito del trasporto pubblico locale e regionale. Da oggi, i maggiori di 12 anni, per salire sui mezzi di trasporto pubblico, anche in zona bianca, devono essere in possesso di green pass base o il green pass rafforzato. Non è più possibile, quindi, anche per gli studenti (over 12) utilizzare i mezzi pubblici senza certificazione.

Novità anche per gli studenti universitari, i quali, per accedere alle aule, devono essere in possesso del green pass (base o rafforzato).

Per quanto riguarda le attività non consentite a chi non è in possesso del “green pass rafforzato”, quindi da vaccino, ecco l’elenco: consumazione al tavolo all’interno delle attività di ristorazione, accesso a teatri, cinema, concerti e stadi, accesso a discoteche e sale da ballo, partecipazione a feste non conseguenti a cerimonie. Ulteriori limitazioni per i non vaccinati scattano in caso di passaggio a zona gialla e arancione.

Per quanto riguarda le aree di colore la Liguria rimane in zona bianca, come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Solo Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano in zona gialla.

Per scaricare l’elenco completo delle attività consentite con green pass base / green pass rafforzato: