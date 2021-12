Imperia: scuola, scatta obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico. “Alcuni non in regola, hanno 5 giorni per presentare documentazione”

Scatta oggi, mercoledì 15 dicembre, l’obbligo vaccinale per il personale scolastico stabilito dal Decreto Legge del 26 novembre 2021.

In Liguria sono circa 2.400, tra docenti, tecnici e collaboratori scolastici, le persone attualmente non in regola, tra cui anche alcuni casi nelle scuole di Imperia.

Imperia, scuola: scatta obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico, ecco cosa cambia

Nella giornata di oggi i Dirigenti Scolastici hanno avviato la procedura nei confronti del personale che, ad oggi, risulta sprovvisto della vaccinazione, o che non ha presentato documenti relativi a guarigione, esenzione o avvenuta prenotazione. Il personale ha cinque giorni di tempo per consegnare la documentazione necessaria, in caso contrario scatterà la sospensione.

Il personale sospeso non potrà svolgere l’attività lavorativa a scuola e non riceverà lo stipendio. Non è prevista, però, alcune sanzione disciplinare: il personale non potrà essere licenziato e avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Docenti e collaboratori potranno rientrare in servizio quando comunicheranno l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale primario, o la somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

Chi dovesse essere sorpreso a svolgere la propria attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale sarà punito con una sanzione che può andare dai 600 ai 1.500 euro.

Per fare il punto della situazione, ImperiaPost ha contattato alcuni dirigenti scolastici.

Parla preside Liceo Vieusseux Paolo Auricchia

“Tra Liceo Vieusseux e comprensivo di Vallecrosia sono meno di dieci le persone che devono ancora mettersi in regola – spiega a ImperiaPost il dirigente scolastico Paolo Auricchia – si tratta sia di docenti che di collaboratori scolastici.

Non sono molti, ma tra questi c’è una certa resistenza, una presa di posizione netta, vedremo cosa decideranno. Oggi scatta l’obbligo vaccinale, ma c’è tempo 5 giorni per adeguarsi. Noi abbiamo richiesto la presentazione della documentazione e per chi non la fornirà scatterà la sospensione.

Dovremo quindi occuparci delle sostituzioni e delle supplenze, per le quali regna un po’ di incertezza dato che non è possibile sapere esattamente quanto dureranno”.

Parla preside Istituto Ruffini Luca Ronco

“All’Istituto Ruffini sono 7 le persone non in regola, due docenti e cinque del personale Ata. Per presentare la documentazione necessaria riguardante la vaccinazione, l’esenzione o la prenotazione hanno tempo cinque giorni, durante i quali potranno continuare a utilizzare il green pass base da tampone. Anche all’Istituto Marconi c’è una situazione simile”.