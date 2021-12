Porto: via libera del consiglio a proroga concessione a Go Imperia. “Ritardi causati da diffida architetto Morasso”

“Dopo 12 anni di anni travagliati, per tutte le vicende che si sono susseguite, abbiamo iniziato a lavorare sul contenzioso, ottenendo ottimi risultati e risolvendo tutte le vertenze. Abbiamo completato l’iter di incameramento e avviato una attenta valutazione sulla documentazione necessaria per ottenere la concessione definitiva. Dopo la discussione sulla gestione del porto, con illustri professionisti, economici e legali, abbiamo individuato un piano economico finanziario sostenibili per la gestione in house dello scalo. Un’altra questione è stata quella legata di carattere edilizio. Sono scaduti i titoli, sono cambiate le normative su sicurezza e impiantistica. Poi, quando siamo arrivati alla definizione della gara per la scelta di un progettista che potesse svolgere in 90 giorni la progettazione, ci siamo trovati in zona Cesarini una diffida da parte del progettista di allora, l’architetto Morasso, che si ritiene titolare dei diritti sul progetto. Ne abbiamo ragionato e discusso.

La trattativa con Morasso è stata difficile, perché il professionista non si faceva trovare. Si è ragionato con un avvocato messo in mezzo da Morasso. La Go Imperia ha chiesto a Morasso di fare lui l’adeguamento funzionale del progetto del porto, ma la cifra, 300 mila euro, non è aumentabile. Oppure, gli abbiamo proposto, di riconoscergli i diritti d’autore e transare. Non abbiamo avuto nessuna risposta. Abbiamo allora inserito il nostro avvocato di fiducia, Gaggero, il quale ha sostenuto che a suo parere non c’è nessun diritto d’autore da parte di Morasso.

Per non correre il rischio di altri ricorsi, abbiamo dato mandato a Gaggero di stabilire un termine breve entro quale Morasso dovrà dire: o fa lui l’adeguamento o delinei una cifra per i presunti diritto d’autore. Sappiamo che questa risposta è in arrivo.