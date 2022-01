Covid: ricoveri in continuo aumento, Liguria a un passo dalla zona arancione

La regione Liguria è a un passo dalla zona arancione. E’ quanto emerge dai dati divulgati oggi, 2 gennaio, dall’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).

Covid: Liguria vicina zona arancione

In tutta Italia, in un solo giorno, sono aumentate le percentuali dei posti letto occupati nei reparti in area non critica o in terapia intensiva. La regione con i dati che più si avvicinano alla zona arancione è la Liguria, con il 22% dei posti occupati in terapia intensiva (la soglia massima è del 20%) e il 28% dei posti occupati in area medica (la soglia massima è del 30%). Per questo motivo la Liguria, già in zona gialla, rischia seriamente di passare in zona arancione già nei prossimi giorni.

Con jl passaggio in zona arancione le nuove restrizioni, compreso il divieto di uscita dal proprio comune di residenza, valgono solo per chi non possiede il “Super Green pass”.