Imperia: Polo Tecnologico, sabato 15 gennaio grande Open Day per scoprire l’offerta formativa. Coinvolte tutte le sedi/Il programma

Il Polo Tecnologico Imperiese dopo l’esperienza di Olioliva, schiera Sabato 15 gennaio i suoi studenti e docenti nella proprie sedi, per un grande “Open Day”.

Coinvolte tutte le sedi e i corsi di studio

I.T.I. Istituto Tecnico Industriale “GALILEI” propone corsi con sezione Chimica e Materiali sezione Informatica e telecomunicazioni , e sezione Elettronica . https://www.polotecnologicoimperiese.edu.it/orientamento-polo/orientamento-in-ingresso/programma-open-day-iti-g-galilei/

IPSSC Istituto Professionale Servizi Sanitari e Commerciali “CALVI” https://www.polotecnologicoimperiese.edu.it/orientamento-polo/orientamento-in-ingresso/programma-open-day-ipssc-u-calvi/ propone l’innovativo e unico in provincia corso quinquennale di Servizi Commerciali indirizzo Web Community Manager per la gestione dell’azienda digitale e il commercio elettronico e il Corso Servizi per la Sanita’ e l’assistenza Sociale , che offre la possibilità di frequentare parallelamente, in accordo con ALISA Regione Liguria e ASL1 Imperiese, il Corso di Qualifica Professionale abilitante alla professione O.S.S. Operatore Socio Sanitario per gli studenti lavoratori o per il recupero degli anni scolastici, propone il Corso Serale Servizi Commerciali e il Corso Serale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Istituto Nautico A. Doria con le le informazioni relative ai due corsi diurni (macchine e coperta) ed anche un corso serale per la sezione nautica che consentirà a chi ha interrotto gli studi di completare il percorso formativo e di conseguire il diploma. https://www.polotecnologicoimperiese.edu.it/orientamento-polo/orientamento-in-ingresso/programma-open-day-ittl-a-doria/.

Si punta ad un nuovo corso quadriennale per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

Grande novità di quest’anno riguarda la candidatura dell’ Istituto alla sperimentazione di un nuovo corso quadriennale per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni in soli 4 anni anziché i canonici 5 previsti dal vigente ordinamento. Questo corso, se autorizzato, non sarà una mera compressione del primo, ma vedrà approfondite alcune competenze specifiche delle discipline STEM (Science – tecnology, engineering and matematics).

Nell’ambito dei progetti a livello nazionale il Polo Tecnologico ha partecipato alla selezione riguardante il Festival Nazionale del Service Learning https://www.miur.gov.it/web/guest/-/festival-nazionale-del-service-learning-sl-venezia-mestre-24-e-26-novembre-2021, ha visto la propria partecipazione con un Istituto di Chiavari in rappresentanza di tutto il Nord Ovest https://drive.google.com/file/d/13vwqhqu34_c2CiW7EWdfBb9CViX_-VuP/view

Tale evento era diretto alla individuazione dei migliori progetti che prevedono un apprendimento con metodologie laboratoriali avanzate e un approccio educativo che combina gli obiettivi di apprendimento con il servizio alla comunità al fine di fornire un’esperienza di apprendimento pragmatica e progressiva nel rispetto delle esigenze della società.

La direzione e i docenti referenti per l’Orientamento rimangono a disposizione per ogni necessità dei futuri studenti al numero 0183/295958 e al link: https://www.polotecnologicoimperiese.edu.it/orientamento-polo/orientamento-in-ingresso/

Sempre al numero sopra indicato si potrà prendere appuntamento per avere tutta l’assistenza necessaria all’iscrizione, in eventuale difficoltà di utilizzo delle nuove piattaforme con accesso SPID.