Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano di piazza della Vittoria e viale Vittorio Veneto. Questo l’oggetto della determina dirigenziale del settore Lavori Pubblici del Comune di Imperia per cui sono stati stanziati 175 mila euro.

I fondi rientrano nel decreto del 14/06/22 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per l’assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023.

Imperia: restyling piazza della Vittoria e viale Vittorio Veneto, Comune stanzia 175 mila euro

Contestualmente, recentemente in Consiglio Comunale è stato approvato il maxi piano asfalti da 2 milioni e 700 mila euro che interesserà 47 strade.

Ecco l’elenco:

Lotto 1 (Frazioni), Via Sant’Agata, Via Nostra Signora delle Grazie, Strada Cason Della Guardia, Via Panegai, Salita Monti, Salita Costa Rossa, Strada Savoia, Strada delle Rocce, Via Don Orengo, Strada dei Pini, Corso Allende, Strada Ronchi Brighei, Via G.Airenti, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Coppi Rossi, Via Poggi, Salita Aicardi, Strada Cianà, Strada del Colle, Via Vasia, Via Regina Pacis, Via San Bartolmeo, Strada Volpe Cavassi, Strada San Benedetto, Strada Ciosa, Via Carrugiu de Baten, Strada Domè, Via Armanna Superiore. (spesa tot. 1 milione e 700 mila euro)

Lotto 2 (Centro), Via Nizza, Corso Garibaldi, Viale Matteotti, Via Verdi, Via Rambaldo, Via Acquarone, Via Saffi, Via Spontone, Corso Roosevelt, Via Parini, Via Antica della Giustizia, Via Scarincio, Via Pirinoli, Strada Parco Urbano, Via Silorata, Via Schiva, Via Caprile. (spesa tot. 1 milione di euro)