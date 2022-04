Sanremo: “al Lavoro per la Pace”, domenica 1 maggio la manifestazione di CGIL, CISL e UIL in occasione della festa dei lavoratori /Il programma

Domenica primo maggio, dalle ore 10 alle 13, CGIL, CISL e UIL scendono in piazza a Sanremo, in località Pian di Nave con la manifestazione “Al lavoro per la pace“.

“Al lavoro per la pace”: CGIL, CISL e UIL scendono in piazza a Sanremo

“Il Primo Maggio 2022 si identifica con due valori fondamentali alla base della nostra Carta Costituzionale: il Lavoro – certo e non precario, sicuro, dignitoso – e la PACE – condizione primaria su cui innestare lo sviluppo non solo del nostro paese e dell’Europa ma anche di tutto il resto del mondo.

Dopo l’emergenza sanitaria, causata dal Covid 19, finalmente torniamo in piazza per la Festa dei Lavoratori e non vediamo l’ora di incontrare le tante persone che con noi vorranno riflettere sulla situazione attuale della nostra provincia e del nostro Paese.

Molteplici i temi che si intrecciano con quelli del Lavoro, dalle difficoltà economiche in cui versano tante famiglie, sia per le conseguenze pesantissime causate dalla crisi sanitaria, sia per i rincari del prezzo dell’energia che ha visto lievitare a dismisura le bollette, alla difficile ripresa delle aziende nell’era postpandemia.

In tutto il Paese, e nella nostra provincia in particolare, si avverte la preoccupazione per la drammatica guerra d’aggressione in Ucraina da parte della Russia di Putin.

Siamo vicino alla Commemorazione del nostro 25 Aprile e non possiamo non pensare all’eroismo di chi ci ha permesso, con il proprio sacrificio, di vivere un lungo periodo di Pace e di esprimere liberamente e democraticamente il nostro pensiero.

E’ necessario essere vigili sempre, Istituzioni e Parti sociali, per garantire il rispetto della Costituzione e mettere al centro di ogni azione la persona umana con i suoi diritti, tra cui quello fondamentale del Lavoro. Con questo auspicio, inviamo a tutte le Lavoratrici e a tutti i Lavoratori i nostri auguri”.

Il Segretario Generale CGIL Imperia (Fulvio FELLEGARA) La Responsabile AST CISL Imperia (Antonietta Pistocco) La Responsabile Territoriale UIL Liguria (Milena SPERANZA).