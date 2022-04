Imperia: il Cai avvia il 12° Corso di Escursionismo base. “I trucchi per vivere la montagna in sicurezza”

Frequentare la montagna in sicurezza, conoscere le peculiarità storiche, naturali, culturali e paesaggistiche delle nostre Alpi, imparare i “trucchi” del mestiere per preparare lo zaino, orientarsi durante la gita e saper reagire di fronte a eventuali emergenze: sono questi i contenuti fondamentali del 12° corso di Escursionismo base (E1) organizzato dalle sezioni del Club Alpino Italiano (Cai) di Imperia, Sanremo e Bordighera.

Per l’iscrizione al corso è necessaria l’iscrizione al Club Alpino Italiano e un certificato di idoneità fisica per attività non agonistica

Sotto la guida di qualificati istruttori CAI e soci accompagnatori esperti, il corso consentirà a giovani e meno giovani, allenati e meno allenati, di approfondire la conoscenza della montagna e di tutte le tematiche che la riguardano. Alle lezioni teoriche serali si affiancheranno varie uscite sul campo, nelle quali gli allievi potranno esplorare sentieri e cime nelle zone più belle e rappresentative del nostro territorio montano, dal monte Grammondo nelle Alpi di Ventimiglia alla zona del Monega e Frontè, in prossimità del “tetto” della Liguria.

Il corso si svolgerà nei mesi di maggio e giugno e si articolerà in sei serate teoriche, che si svolgeranno il mercoledì alle 21.00 presso le sedi delle sezioni organizzatrici, e altrettante gite sul territorio programmate per la domenica. Sulla base delle competenze apprese nelle lezioni precedenti, l’ultima uscita del corso sarà progettata dagli allievi stessi, che concorderanno con gli istruttori del corso la meta, il percorso e la gestione dell’escursione. A quest’ultima uscita sarà dedicato un intero fine settimana, durante il quale gli allievi potranno godere dell’esperienza del pernottamento in un rifugio alpino.

Coloro che vorranno avere maggiori informazioni potranno contattare i responsabili del corso ai seguenti numeri (348 646 8366 Imperia – 327 227 4813 Sanremo – 348 867 8672 Bordighera), visitare i siti web delle tre sezioni del CAI (http://www.caiimperia.com/, https://caisanremo.it/, https://www.caibordighera.it/), dove verranno inseriti tutti i materiali informativi e i moduli per l’iscrizione, o recarsi personalmente in sede durante gli orari di apertura delle sezioni.