Calcio Serie D: l’Imperia crolla al “Ciccione” con la Caronnese (0-1). Eccellenza a un passo/Cronaca e Tabellino

L’Imperia vede avvicinarsi sempre più l’incubo del ritorno in Eccellenza. I neroazzurri, questo pomeriggio, sono usciti sconfitti (0-1) dal match casalingo con la Caronnese. Al “Nino Ciccione” gli ospiti si sono imposti di misura grazie al gol siglato da Putzolu al 19′ del secondo tempo.

Per l’Imperia è notta fonda. Raggiunti dalla Lavagnese (vittoriosa a Gozzano) al penultimo posto in classifica che significa retrocessione diretta, i neroazzurri vedono allontanarsi anche i playout. L’Asti (quintultimo), infatti, ha portato il proprio vantaggio sull’Imperia (terzultima, per il miglior score negli scontri diretti con la Lavagnese) a 12 punti. Ad oggi, dunque, i neroazzurri sarerebbero matematicamente retrocessi in quanto gli spareggi, per regolamento, sono previsti solo se tra terzultima e quintultima non ci sono 8 o più punti.

Calcio Serie D: Imperia-Caronnese 0-1

Il tabellino

IMPERIA 0 – CARONNESE 1

Ammoniti: 20′ Caramelli (all.), 24′ Fazio, 27′ Putzolu (C), 33′ Rosati, 51′ Zeroli (C), 66′ Coghetto (C), 82′ Petti

Espulsi: 36′ Caramelli (all.)

Marcatori: 64′ Putzolu (C)

Le formazioni

Imperia: Bova, Carletti (77′ Cassata), Fazio, Virga, Petti, Montanari (85′ Colantonio), Giglio, Deiana, Rosati (85′ Castaldo), Lupoli (46′ Coppola), Cappelluzzo. A disposizione: Caruso, Losasso, Mara, Coppola, Castaldo, Fatnassi, Cassata, Canovi, Colantonio. Allenatore: Soda.

Caronnese: Angelina, Zeroli, De Lucca, Cosentino, Arpino, Vernocchi, Coghetto (75′ Cretti), Putzolu, Santi, Esposito, Rocco (79′ Esposito R. ). A disposizione: Ansaldi, Cretti, Galletti, Lazzaroni, Tunesi, Sapio, Folla, Esposito R., Di Marco. Allenatore: Scalise.

La cronaca

Primo tempo

3′ OCCASIONE IMPERIA: Da calcio di punizione bomba di Petti, Angelina alza in corner.

15′ OCCASIONE IMPERIA: Gran giocata in fascia di Rosati che mette un buon pallone dentro, Cappelluzzo lo incorna di testa mandando però fuori da ottima posizione.

20′ Ammonito l’allenatore in seconda Caramelli (I) per proteste.

23′ OCCASIONE IMPERIA: Ancora una punizione pericolosa di Petti, la palla arriva sulla testa di Virga che colpisce, ma la difesa ospite ribatte rifugiandosi in angolo.

24′ Ammonito Fazio (I) per un fallo su Esposito.

27′ Giallo per Putzolu (C) che entra duro su Giglio.

32′ OCCASIONE CARONNESE: Buona azione degli ospiti che si conclude con il tiro impreciso di Esposito

33′ Fallo di frustrazione di Rosati (I) che si becca il cartellino.

36′ Espulso il secondo di mister Soda, Carlo Caramelli (I) dalla panchina.

40′ OCCASIONE IMPERIA: Incredibile occasione per l’Imperia. Carletti la mette dentro, Angelina respinge lasciandola lì, Lupoli gira verso Rosati che solo con la porta vuota davanti manda in cielo.

43′ OCCASIONE IMPERIA: Punizione di Petti, Virga prolunga di tacco, Cappelluzzo gira di testa, ma ancora palla fuori.

Secondo tempo

1′ SOSTITUZIONE IMPERIA: Fuori Lupoli, infortunato, dentro Coppola.

1′ OCCASIONE IMPERIA: Coppola, su assistenza di Cappelluzzo, calcia fuori.

6′ Ammonito Zeroli (C) che stende Deiana.

8′ OCCASIONE IMPERIA: Coppola ci prova su punizione, Angelina devia in angolo.

16′ OCCASIONE CARONNESE: Rocco arriva alla conclusione da ottima posizione, Petti salva l’Imperia deviando fuori.

19′ GOL CARONNESE: Cross da sinistra, Putzolu anticipa Carletti e di piatto batte Bova.

21′ Ammonito Coghetto (C).

30′ SOSTITUZIONE CARONNESE: Fuori Coghetto dentro Cretti.

32′ SOSTITUZIONE IMPERIA: Cassata prende il posto di Carletti.

34′ SOSTITUZIONE CARONNESE: Fuori Rocco dentro Esposito Roberto.

37′ Giallo a Petti (I).

40′ SOSTITUZIONE IMPERIA: Colantonio e Castaldo per Montanari e Rosati.

45′ OCCASIONE IMPERIA: Cross di Petti, la difesa ospite rischia l’autorete poi nulla di fatto sul corner seguente.

Classifica

Novara 78 punti

Sanremese 70

Casale 59

Città Di Varese 56

HSL Derthona 55

Bra 52

Chieri 51

Sestri Levante 50

Borgosesia 48

Caronnese 47

Gozzano 46

Ligorna 46

Vado 44

Pont Donnaz 44

Asti 41

RG Ticino 38

Fossano 37

Imperia 29

Lavagnese 29

Saluzzo 18