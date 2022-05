Imperia: al via il Cammino Sinodale, consegnato questionario ai fedeli della Parrocchia di San Maurizio per dialogare e riflettere

Ha preso il via, nella parrocchia di San Maurizio e Compagni Martiri, il cammino sinodale.

A tutti i fedeli, presso le varie Chiese della Parrocchia, è stato consegnato un questionario con un elenco di domande a cui rispondere.

Imperia: al via il Sinodo Parrocchiale

A ottobre dell’anno scorso il papa ha dato inizio al Sinodo universale che vedrà coinvolte tutte le Chiese del mondo e culminerà con il XVI sinodo dei vescovi a ottobre del 2023. Periodicamente i vescovi da tutto il mondo si riuniscono per discutere temi di interesse generale per la Chiesa. Il tema di questo sinodo è: “Per una Chiesa sinodale: Comunione, Partecipazione, Missione”.

Cosa vuol dire Chiesa sinodale? Una Chiesa sinodale è una Chiesa in cui tutta la comunità è chiamata insieme a pregare, ascoltare, dialogare discernere e offrire consigli al fine di prendere decisioni pastorali che corrispondano il più possibile alla volontà di Dio. La novità di questo sinodo però è che Papa Francesco ha voluto far partire il sinodo “dal basso”, cioè consultando tutto il Popolo di Dio affinché il processo sinodale si realizzi attraverso l’ascolto di tutti battezzati, e non solo della gerarchia della Chiesa.

Papa Francesco crede talmente in questo tipo di Chiesa che si è spinto a dire che “Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa nel terzo millennio”. Quindi le finalità del sinodo sono:

offrire un contributo da parte del Popolo di Dio all’Assemblea del Sinodo dei Vescovi che si terrà a Roma nell’ottobre 2023

discernere insieme come andare avanti sulla strada che ci porta ad essere una Chiesa più sinodale sul lungo termine.

Domenica prossima verrà proposto a tutti un questionario scritto con alcune domande connesse al camminare insieme nella nostra Chiesa locale. Siccome il processo sinodale non è solo un esercizio meccanico di raccolta di dati ma vuole essere soprattutto un cammino spirituale e di comunione, tra la fine di maggio e il mese di giugno si terranno tre incontri in presenza per ascoltarci l’un l’altro sulle domande del questionario.