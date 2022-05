Imperia e Savona: urbanistica, dalla Liguria oltre 5 milioni di euro per la rigenerazione urbana. “Interventi veloci in grado di cambiare il volto della regione” /Le immagini

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha presentato oggi, nella sede del palazzo comunale di Andora, il nuovo bando di Rigenerazione Urbana ai Comuni delle provincie di Imperia e Savona che potranno presentare progetti per riqualificare aree del proprio territorio, accedendo alla piattaforma dedicata nella sezione programmi di rigenerazione urbana del sito web di Regione Liguria, a partire dalle ore 8 del 22 giugno 2022, fino alle ore 13 del 22 luglio.

Gli interventi, che potranno riguardare aree urbane ed extra-urbane, edifici pubblici o aperti al pubblico, potranno essere proposti dai singoli Comuni o in forma associata. Le risorse disponibili sono di 5 milioni 263 mila e 800 euro, disponibili sulla Legge145/2018.

Il contributo massimo ammissibile è 200 mila euro per i Comuni con popolazione inferiore 10 mila abitanti e 300 mila euro per i Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

E’ previsto un ulteriore contributo, per un massimo di 200 mila euro ed un cofinanziamento del 30% per il recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale. Complessivamente pertanto sul Programma Regionale di Rigenerazione Urbana sono stati fino ad oggi finanziati ben 51 interventi per 9,3 milioni di euro.

“Come lo scorso anno, ho voluto incontrare gli amministratori del territorio per esporre il bando di Rigenerazione Urbana e avere un confronto diretto con loro – ha detto l’assessore regionale all’Urbanistica – Intendiamo fornire tutto il supporto necessario agli Enti locali per la presentazione dei progetti. Oltre alla riunione odierna, abbiamo preventivato un webinair con gli enti locali per illustrare il funzionamento della piattaforma informatica e sarà assicurata loro l’assistenza informatica da parte di Liguria Digitale dal 22 giugno al 22 luglio. Un segno di vicinanza di Regione Liguria al territorio. La rigenerazione Urbana rappresenta una priorità della nostra amministrazione, sono soddisfatto di quanto è stato fatto, fino ad oggi, infatti, abbiamo finanziato ben 51 progetti, tutti esecutivi o immediatamente cantierabili, interventi “veloci” in grado di cambiare il volto della Liguria in tempi brevi e restituire ai cittadini aree che da tempo necessitano di interventi mirati di riqualificazione”.