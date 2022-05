Imperia, trasporti: da fine mese nuovi treni da e per Ventimiglia di collegamento con Torino e Milano. “Aumentata l’offerta verso il ponente ligure”

Dopo le richieste e il confronto tra Regione Liguria, RFI e Trenitalia due treni del mare da e per Torino in circolazione la domenica e festivi e due da e per Milano il sabato saranno prolungati dal fine settimana 28-29 maggio fino a Ventimiglia.

“Abbiamo chiesto di colmare un vuoto e di prolungare la tratta da Albenga a Ventimiglia – afferma l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino – Ringrazio la Regione Piemonte per la collaborazione: viene così aumentata l’offerta verso il Ponente nel weekend per invogliare sempre più turisti a venire in Liguria senza usare l’auto”.

Nel dettaglio, le variazioni riguardano il Regionale 3173 delle 6:10 da Torino Porta Nuova, in circolazione la domenica e i festivi, viene allungato fino a Ventimiglia con arrivo alle 10:02.

Contestualmente il Regionale 3181 in arrivo a Torino Porta Nuova, in circolazione la domenica e i festivi, viene arretrato fino a Ventimiglia con partenza alle 14:38.

Il Ponente ligure sarà inoltre servito, il sabato, da due collegamenti diretti tra Milano Centrale e Ventimiglia: il treno 3021, con partenza da Milano Centrale alle ore 8:30 e arrivo a Ventimiglia alle ore 13:00, e il treno 3023, con partenza da Ventimiglia alle 17:57 e arrivo a Milano Centrale alle 22:25.

Inoltre, a partire dal mese di giugno, sulla linea Milano-Ventimiglia circoleranno tre coppie di treni Intercity reinserendo così tutti i collegamenti soppressi tempo addietro da Thello.