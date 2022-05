Corsa: Al via la 18ª edizione dell’Imperia a Tappe del Marathon Club. “Oltre 80 iscritti, venerdì 20 maggio il giro del Parasio” /Il programma

Oggi 20 maggio parte la prima tappa della 18° edizione di “IMPERIA A TAPPE”. La manifestazione, che ogni anno riscuote tanto successo ed interesse sia sportivo che turistico, anche quest’anno conferma le attese con più di 80 iscritti per le tre gare.

Ogni due anni circa si cambia la partenza della prima tappa, per poter far conoscere alle tante persone che provengono da fuori Liguria, il nostro territorio ed i nostri prodotti.

Imperia: al via la 18° edizione della Imperia a Tappe

Dopo nei vari anni aver toccato DOLCEDO, BORGOMARO, CERVO, DIANO CASTELLO, CIPRESSA, CIVEZZA, oggi tocca al Centro storico del Parasio, con la tappa che si svolgerà con partenza alle ore 18.00 alla radice del molo Lungo di Porto Maurizio, e dopo un giro al Centro Storico del Parasio, con passaggio alle suggestive Logge di Santa Chiara e arrivo in Piazza del Parasio.

Una Corsa che molti atleti anche di livello Nazionale si cimentano per fare un buon allenamento sui tre giorni, e ci sarà una bella lotta per conquistare il successo.

In campo Femminile, abbiamo Camilla MAGLIANO, Podistica Torino, Nazionale di Corsa In montagna, e seconda piazzata l’anno scorso al Monte Faudo, Cinzia CUCCHI ASD CASTELRAIDER, Elisa ALMONDO ASD DRAGONERO, Giusy BALILLA Atletica VAL SUSA, Serena GUIDI Marathon Club Imperia, potranno dire la loro nella lotta finale.

In campo maschile, Gabriele ABATE Atletica Val Susa, Vice Campione Mondiale di Corsa in Montagna, Lorenzo ROMANO e Alessio ROMANO due fratelli della Società Rota Chiusani, LORENZO Nazionale dello sci di Fondo, ma non disdegna la Corsa, Alessio, Medaglia d’argento ai Campionati Italiani di atletica Leggera sui 2000 metri, e ORO ai Campionati Italiani di Corsa in Montagna. Francesco GUGLIELMETTI della G.S. FULGOR, secondo alla scorsa edizione, promettono una vera battaglia sportiva.

Non mancano gli outsider della nostra Regione con Valerio BRIGNONE della Cambiaso Risso, Lorenzo TRINCHERI e Cristiano SALERNO, Bruno GIRAUDO, Giacomo STRAFFORELLO, DEL MARATHON CLUB IMPERIA, Carlo CANGIANO dell’Albenga Runners recentissimo personal Best sulla Mezza maratona in 1h13′ potranno dire la loro in questa avvincente gara.

Per coloro che volessero iscriversi ad una sola gara si potrà fare l’iscrizione alla partenza delle stesse.