Imperia: in arrivo 7,6 milioni di euro per l’efficientamento energetico e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Assessore regionale Scajola:”Miglioriamo nostro patrimonio pubblico”

Oltre 37 milioni di euro per un piano di recupero e efficientamento energetico di 734 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Liguria.

Regione Liguria, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha approvato il riparto delle risorse, a valere sul Fondo Complementare al PNRR, tra i diversi Enti. Il piano, con il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture, prevede l’assegnazione di fondi alle quattro Arte ed ai Comuni del territorio, stilate in base alle richieste presentate dagli interessati, nelle quali erano indicate le priorità degli interventi.

Edilizia residenziale pubblica: nella provincia di Imperia assegnati 7,6 milioni di euro

Complessivamente nell’imperiese vengono assegnati euro 7,6 milioni per la riqualificazione di 96 alloggi, per il Centro Servizi all’Utenza e l’acquisizione di 5 nuovi alloggi.

Arte Imperia, grazie all’investimento di euro 6.186.338,01, effettuerà interventi su 69 alloggi, di cui 59 situati nel Comune di Ventimiglia e 10 a Caravonica.

Un importante intervento sugli Edifici Residenziali Pubblici situati in via Gallardi nella città di confine, da realizzare per intervenire e sanare l’attuale situazione di degrado urbano e sociale del quartiere. Inoltre, Arte ha presentato un progetto per il Centro Servizi all’Utenza situato ad Imperia Porto Maurizio, un punto di riferimento per soggetti fragili, che può essere esportato come modello nel mondo dell’edilizia sociale.

I lavori sullo stabile termineranno entro fine anno. Il progetto prevede, inoltre, l’acquisizione di cinque alloggi a libero mercato da destinare ad abitazioni ERP, per un investimento complessivo di 1 milione di euro, ottenuti da regione Liguria da Cassa deposito e Prestiti.

Al Comune di Imperia sono stati assegnati euro 414.368,80 per un piano di efficientamento energetico di 28 alloggi ERP indicati dallo stesso come prioritari.

“E’ un progetto molto ambizioso che testimonia la volontà di questa giunta e l’impegno concreto di investire nell’edilizia residenziale sociale, recuperando il ruolo storico delle ARTE del territorio – ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Come ha testimoniato il grande progetto di Begato che è diventato un riferimento a livello internazionale. Quello che vogliamo è un’edilizia residenziale confortevole che rappresenti un modello per la riqualificazione urbana, e sociale della Liguria”.

“In questo modo miglioriamo in maniera sostanziale il nostro patrimonio pubblico di edilizia residenziale creando alloggi più confortevoli per gli utenti e rispettosi per l’ambiente – ha sottolineato l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – Questi interventi sono l’inizio di un percorso che continuerà grazie al bonus 110%, grazie al grande lavoro degli uffici di ARTE sul territorio che consentirà di riqualificare oltre 10.000 alloggi liguri di edilizia residenziale pubblica.

Un progetto che potrà movimentare oltre 400 milioni di euro. A questo proposito, proprio alcune settimane, fa abbiamo inaugurato il primo cantiere ligure a Santo Stefano al mare”.