Genova: terremoto all’Università, arrestati due docenti. Inchiesta Finanza sconvolge anche il Polo Universitario Imperiese

Nuovi sviluppi nella maxi inchiesta della Guardia Finanza di Genova su presunte irregolarità nello svolgimento delle selezioni pubbliche per l’assegnazione di docenze e di assegni di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo genovese.

Nella mattinata di oggi, infatti, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha dato esecuzione a un’ordinanza, emessa del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova, applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari e della misura cautelare interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio nei confronti di 5 docenti dell’Università degli Studi di Genova.

L’indagine tocca da vicino anche l’Università di Imperia, perché tre dei cinque docenti raggiunti da misure cautelari insegnano o hanno insegnato anche presso il Polo Universitario Imperiese.

L’inchiesta legata all’assegnazione di docenze ed assegni di ricerca

I cinque docenti universitari sono, a vario titolo, indagati per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti, traffico di influenze illecite e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, in relazione allo svolgimento di selezioni pubbliche per l’assegnazione di docenze e di assegni di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo genovese.

I docenti universitari nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari sono:

– TRUCCO Lara, già Prorettrice agli Affari Generali e Legali e Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale dell’Università di Genova, insegnante anche al Polo universitario di Imperia;

– COSTANZO Pasquale, Professore Emerito di Diritto costituzionale dell’Università di Genova, insegnante anche al Polo universitario di Imperia.

I docenti universitari nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare interdittiva della sospensione per mesi 8 dal pubblico ufficio di “presidente e componente delle commissioni giudicatrici di concorsi in Università” sono:

– MAGARÒ Patrizia, Professore associato di Diritto pubblico comparato dell’Università di Genova;

– VIPIANA Patrizia, Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico dell’Università di Genova;

– SCIARABBA Vincenzo, Professore associato di Diritto costituzionale dell’Università di Genova, docente anche presso il Polo universitario imperiese.

È stata altresì disposta la misura cautelare interdittiva della sospensione per sei mesi dal pubblico ufficio di “Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana” nei confronti di BIANCHI Camilla, indagata per il reato di turbata libertà degli incanti.