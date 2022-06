Imperia: terremoto in Asl1, si è dimesso il direttore generale Silvio Falco

L’Asl 1 Imperiese da agosto sarà senza un direttore generale. Silvio Falco, infatti, ha rassegnato le dimissioni con una lettera inviata al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Imperia: Asl1 imperiese, si è dimesso il direttore Silvio Falco

Ufficialmente le dimissioni, irrevocabili, sono state rassegnate per motivi personali, ma non è escluso che Falco abbia deciso di lasciare il proprio incarico in contrasto con Toti per quel che riguarda la privatizzazione dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera. A inizio aprile, infatti,Falco aveva scritto una lettera al Governatore della Liguria per chiedere ufficialmente lo stop alla privatizzazione del nosocomio bordigotto, in particolare alla cessione al gruppo Iclas del colosso romagnolo Villa Maria (conta una trentina di strutture in Italia e all’estero, in Liguria proprietario della casa di cura di Rapallo, specializzata cardiochirurgia).

Falco, in passato direttore delle Molinette di Torino, aveva preso servizio nell’imperiese nel gennaio 2021, in piena emergenza Covid. Resterà in carica sino ad agosto. L’Asl1 si è già attivata per la ricerca di un nuovo direttore generale.