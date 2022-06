Lions Club Imperia Host: Giuseppe Criscuolo è il nuovo Presidente

Il 23 giugno scorso è avvenuto il passaggio delle cariche del Lions Club Imperia Host. Per il periodo 2022/2023 Giuseppe Criscuolo è il nuovo Presidente che succede ad Antonio Ceresi.

Lions Club Imperia Host: ecco il il consiglio direttivo e le competenze assegnate

La squadra del Consiglio Direttivo che affiancherà il nuovo Presidente e composta da Antonio Ceresi, Giovanni Colombo, Vincenzo Massabo’, Walter Norzi, Franco Ghirardelli, Gianluca Vio, Vittorio Adolfo, Roberto Predonzani, Paolo Auricchia, Daniele Mela, Sabrina Amoretti, Marco Mangia, Marco Dellerba, Fabrizio Frescura, Gianpaolo Abbo, Roberto Castagno, Massimo Montardi, Marco Acquarone.

A tutti i componenti del Direttivo è stata attribuita una competenza specifica, caratteristica fondamentale per creare nuovi progetti di service utilizzando le competenze di merito di ognuno. Giuseppe Criscuolo intende così coinvolgere tutti i soci per avere una partecipazione totale ed una presenza sempre più forte sul territorio. Nel corso della serata il Presidente uscente ha salutato i Soci e ha fatto i migliori auguri al nuovo Presidente Giuseppe Criscuolo. Parallelamente è stato effettuato il passaggio delle cariche per i Leo (i nostri giovani e il nostro futuro) tra Leonardo Fasciana e Paolo Vassallo.

Ed ora tutti al lavoro per il primo Service del 19 luglio nell’ambito del Festival Internazionale di Musica da Camera. ci sarà una donazione del Club a favore della Croce d’Oro di Cervo per allestire una seconda ambulanza specialistica di rianimazione. Il concerto, denominato “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria”, sarà per organo e voci con Mario Ciferri e il Genova Vocal Ensemble

diretto da Roberta Paraninfo. Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 20.30, da una visita guidata a cura dello storico dell’arte Alfonso Sista alla Chiesa di San Giovanni Battista che per l’occasione sarà allestita con disegno luci immersivo e site-specific.