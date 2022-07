Imperia: pista ciclabile, nuove varianti al vaglio della Conferenza dei Servizi

La Conferenza dei Servizi al lavoro su nuove varianti al progetto della pista ciclabile che sorgerà da Borgo Prino a Diano Marina sull’ex sedime ferroviario.

Secondo quanto emerso, si tratta di modifiche relative a opere giudicate “non sostanziali”. Fino al 5 settembre sarà possibile per gli enti interessati (Regione Liguria, Ministeri delle Infrastrutture e dei Beni Culturali, Provveditorato interregionale per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, Agenzia delle Dogane e RFI) presentare osservazioni alle varianti in vista della Conferenza che si terrà il 6 settembre.

Nel dettaglio, le varianti al centro della valutazione della Conferenza dei Servizi riguardano lievi modifiche alla scala di collegamento da via Gavi a Porto Maurizio, l’inserimento di un tracciato dedicato al trasporto pubblico tra le ex stazioni ferroviarie di Oneglia e Porto Maurizio (una navetta ecologica), lo spostamento di pochi metri dell’ascensore panoramico di collegamento tra la ciclabile e il Palazzo Civico, l’illuminazione all’interno delle gallerie, la regimentazione delle acque piovane per evitare processi erosivi, l’aumento delle aree verdi e la viabilità di Borgo San Moro.

In merito a quest’ultimo punto, è confermata la demolizione dello storico sottopasso di via Trento, al quale i residenti sono molto affezionati e al quale hanno già dedicato mesi fa, alla notizia della futura eliminazione, una festa d’addio. Non verrà invece realizzato un piccolo sottopasso che era stato previsto in una precedente ipotesi progettuale.