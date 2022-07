Coronavirus: nelle ultime 24 ore 36.966 casi in Italia, 1.080 in Liguria e 178 nell’imperiese/I dati

Sono 1080 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore in base ai dati di Regione Liguria e Alisa. Nessun decesso viene segnalato. Nell’Asl imperiese i nuovi positivi sono 178. A livello nazionale, invece, i nuovi positivi, in base ai dati del Ministero della Salute, sono 36.966.

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla provenienza della persona testata

ASL 1 178

ASL 2 228

ASL 3 373

ASL 4 113

ASL 5 187

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria 1

Totale 1080

Diminuiscono le degenze in area non critica e crescono leggermente in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -103 (ieri -166), per un totale di 10.499 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +6 (ieri -18) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 388 malati gravi, con 33 ingressi in rianimazione (ieri 28).