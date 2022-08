Imperia: pubblicate sul Catalogo regionale le nuove consulenze gratuite offerte dalla Cia

Sono state pubblicate sul Catalogo Regionale le consulenze tecniche proposte dalla C.I.A. di Imperia. Si tratta di una nuova opportunità per le aziende agricole per ricevere gratuitamente servizi di consulenza qualificati direttamente in azienda.

Servizio possibile grazie alle risorse stanziate dalla Regione

Spiega Gianfranco Croese, direttore della CIA Imperia: “Grazie alle risorse previste dalla Misura 2.1 del PSR della Regione Liguria, le aziende agricole potranno beneficiare di un nuovo e inedito servizio, realizzato su misura da professionisti certificati e con grande esperienza nel settore. Un servizio totalmente gratuito, che vedrà i professionisti andare direttamente in azienda“.

Ecco le tematiche per le quali si potrà ricevere consulenza gratuita in azienda

Lo sviluppo dell’ agricoltura biologica e della produzione integrata certificata’

e della produzione integrata certificata’ Zootecnia sicura

sicura Verso una viti-vinicoltura più sostenibile

più sostenibile Gli standard di sicurezza nell’azienda agricola

nell’azienda agricola Floricoltura sostenibile per la produzione di ranuncolo da fiore reciso

sostenibile per la produzione di ranuncolo da fiore reciso Verso un’ olivicoltura più sostenibile

più sostenibile L’insediamento del giovane agricoltore ; obblighi di gestione, benefici fiscali e sostegni economici

; obblighi di gestione, benefici fiscali e sostegni economici Floricoltura sostenibile per la produzione di fronde verdi recise

sostenibile per la produzione di fronde verdi recise Dal campo alla tavola. Lo sviluppo della filiera corta nell’agricoltura del ponente ligure

del ponente ligure Agricoltura sostenibile per la produzione di canapa da fiore

Miglioramento delle prestazioni tecniche delle aziende apistiche nel ponente ligure

I Servizi di consulenza hanno tutte lo scopo di migliorare le prestazioni delle aziende agricole con l’obiettivo di miglioramento delle produzioni in termini qualitativi e quantitativi creando una filiera più unita e capace.

A fine consulenza verrà consegnato un report con gli elementi più importanti del quadro delle conoscenze trasferite.

Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere a r.giordano@cia.it o ai responsabili CIA della vostra zona: c.andreini@cia.it per la zona di Bordighera e Ventimiglia s.cabrini@cia.it per la zona di Sanremo.