Covid, Liguria: obbligo mascherine in classe, rabbia presidente Toti. “Documento Istituto Superiore di Sanità lascia decidere alle scuole. Inutile tenerle dopo una estate senza restrizioni”

“Vogliamo i nostri ragazzi e bambini in classe senza mascherina, diciamolo chiaramente e lavoriamo affinché questo avvenga con buonsenso– così scrive il presidente della Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

Covid: mascherine a scuola, l’intervento del presidente Toti

“Il documento dell’Istituto Superiore di Sanità sul rientro in classe – prosegue il Governatore Toti – invece parla tutt’altro che chiaro su questo tema e lascia decidere autonomamente alle scuole che, per evitare di prendersi la responsabilità, probabilmente lasceranno l’obbligo.

Il festival dell’incorenza dopo un’estate intera tra vacanze in famiglia e giochi con gli amici senza alcuna minima restrizione, come è giusto che sia. Siamo ancora in tempo per modificare le cose e non essere più realisti del re: il virus è cambiato, sappiamo difenderci e possiamo conviverci, come peraltro stanno facendo in tutta Europa. Non facciamo pagare ai nostri ragazzi la mancanza di coraggio nel prendere delle decisioni. Sveglia che fra poco suona la campanella”.