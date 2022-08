Elezioni politiche 2022: il fallimento del Pd imperiese. Nessun candidato eleggibile, ecco le liste in Liguria

La provincia di Imperia non sarà rappresentata, per quel che concerne il Partito Democratico, nel prossimo Parlamento, come già accaduto in questa legislatura. Questa notte il Pd ha ufficializzato le candidature alle politiche del prossimo 25 settembre e nell’estremo ponente non figura alcun candidato “forte”, eleggibile. Uno scenario ampiamente prevedibile, complice anche il taglio dei parlamentari e la conferma del sistema elettorale “Rosatellum”, che certifica una crisi profonda del partito (oggi guidato dal segretario provinciale Cristian Quesada), incapace, a 4 anni dalle scorse politiche, di promuovere un ricambio generazionale e di formare una classe dirigente in grado di competere per un posto in Parlamento, piuttosto che in Regione. Anche Enrico Ioculano, ex Sindaco di Ventimiglia, portavoce del nuovo corso, sembra essersi perso per strada.

Pd Liguria: ecco le liste per le elezioni politiche, imperiese tagliato fuori

I due capolista, nel collegio proporzionale, alla Camera e al Senato, saranno rispettivamente l’ex Ministro del Lavoro, e Deputato uscente, Andrea Orlando, spezzino, e l’ex Parlamentare e segretario regionale del Pd Lorenzo Basso, genovese.

Ecco tutti i candidati nel collegio proporzionale

Camera

Andrea Orlando (ex Ministro del Lavoro e Deputato uscente – La Spezia) Capolista

(ex Ministro del Lavoro e Deputato uscente – La Spezia) Capolista Valentina Ghio (segretario regionale Pd e Sindaco di Sestri Levante)

(segretario regionale Pd e Sindaco di Sestri Levante) Alberto Pandolfo (ex segretario provinciale Pd a Genova, consigliere comunale a Genova)

(ex segretario provinciale Pd a Genova, consigliere comunale a Genova) Aurora Lessi (consigliere comunale a Savona)

Senato

Lorenzo Basso (ex segretario regionale Pd – Genova) Capolista

(ex segretario regionale Pd – Genova) Capolista Cristina Lodi (consigliere comunale a Genova)

(consigliere comunale a Genova) Giancarlo Furfaro ( coordinatore Articolo Uno Genova-Valpolcevera)

Collegio Uninominale

Per quanto concerne i collegi uninominali, le riserve saranno sciolte nelle prossime ore. Sarebbe confermata, nell’imperiese, la candidatura di Anna Russo, vice segretario provinciale del Partito Democratico, già candidata, senza fortuna, nel 2018. Una candidatura di servizio, visto che il Pd non ha, dati alla mano, nessuna possibilità di eleggere un proprio candidato nel collegio imperiese che sarà a totale appannaggio del centrodestra.