Elezioni 2022: Liguria, ecco i candidati del M5S a Camera e Senato. C’è anche l’imperiese Antonino Barbera

C’è anche un imperiese, Antonino (Antonello) Barbera, 54 anni, tra i candidati del Movimento Cinque Stelle nei Collegi Plurinominali della Liguria. I nomi sono stai resi noti oggi dopo le Parlamentarie tenutesi lo scorso 16 agosto.

I capolista sono Luca Pirondini, Capogruppo del M5S in consiglio comunale a Genova, al Senato, e Roberto Traversi, Deputato uscente, ex sottosegretario alle Infrastrutture, alla Camera.

Per quanto riguarda i collegi uninominali, per Camera e Senato, sarà il leader Giuseppe Conte a scegliere.

“Correrò per la lista del Senato – ha dichiarato Barbera – ben conscio dell’impresa titanica da parte del M5S di conquistare un seggio al Senato e dal momento che correre in salita mi esalta di più della discesa, quale occasione migliore per continuare la battaglia? Le campagne elettorali sono un’ottima occasione per conoscere persone nuove e divulgare le nostre idee e poter dire ‘Barcollo ma non mollo‘, perché io nel Movimento oggi come ieri continuo a crederci e ora che abbiamo Conte alla nostra guida ci credo ancora più”.

Elezioni 2023: Liguria, ecco i candidati del M5S

I votanti alle parlamentarie del M5S sono stati 50.014, con un’affluenza del 37,42%. Il candidato più votato è risultato essere Luca Pirondini, con 787 preferenze.

Ecco tutti i candidati a Camera e Senato

Senato

Luca Pirondini, 41 anni di Genova (Capogruppo del MoVimento 5 Stelle nel Consiglio Comunale di Genova – 787 preferenze) – Capolista

41 anni di Genova (Capogruppo del MoVimento 5 Stelle nel Consiglio Comunale di Genova – 787 preferenze) – Capolista Jessica De Muro , 49 anni, di La Spezia, (Portavoce M5S Consiglio Comunale La Spezia)

, 49 anni, di La Spezia, (Portavoce M5S Consiglio Comunale La Spezia) Antonino (Antonello) Barbera, 54 anni, di Imperia (336 preferenze) Supplenti

54 anni, di Imperia (336 preferenze) Renato Utique, 64 anni, di Genova (299 preferenze)

64 anni, di Genova (299 preferenze) Guido Silvestri (290 preferenze)

Camera