Ventimiglia: mobilitazione dei soccorsi per dieci giovani stranieri dispersi sui monti al confine con la Francia. Due sono feriti. In volo Grifo e Drago

Mobilitazione dei soccorsi nella tarda serata di oggi sulle alture di Ventimiglia, per recuperare dieci giovani, tutti stranieri, dispersi in una zona impervia e pericolosa, due dei quali feriti, anche se non in gravi condizioni.

In azione due elicotteri e squadre di Vigili del fuoco Saf di Ventimiglia e Sanremo

I giovani sono stati rintracciati, non senza difficoltà, grazie al paziente e minuzioso lavoro della Sala operativa dei Vigili del fuoco di Imperia. I tecnici, nonostante il segnale fosse molto basso, sono riusciti a localizzare il gruppo tracciando i telefoni cellulari.

Sempre i Vigili del fuoco, sono ricorsi all’ausilio di un interprete per riuscire a parlare con uno dei giovani e quindi indirizzare le squadre di soccorso, partite dai distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo e composte anche da personale Saf, specializzato nel soccorso in ambiente alpino e fluviale.

Vista la zona impervia e considerata la presenza di due feriti, in zona sono stati fatti intervenire anche Grifo e un elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Torino, in quanto quello in servizio in Liguria era impegnato in altri interventi, che ha recuperato gli altri dispersi.

Un’operazione molto complessa, affrontata con grande professionalità dai soccorritori.