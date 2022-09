Imperia: domenica pomeriggio a Vasia concerto della Filarmonica di Imperia “Pierino, il Lupo & C.”

Domenica 11 settembre alle 17.00 la Banda Filarmonica di Imperia si esibirà in un concerto intitolato “Pierino, il Lupo & C.”, organizzato dall’Associazione Antica Contea di Pietralata con il patrocinio del Comune di Vasia e il sostegno della Presidenza della Regione Liguria.

L’appuntamento è per le 17.00, nella piazza della Chiesa di Vasia. Ingresso libero

La storica formazione imperiese, diretta dal Maestro Adriano Strangis proporrà un programma in grado di soddisfare un pubblico di tutte le età, con un occhio di riguardo per i più piccoli. “Pezzo forte”, che dà il titolo al concerto, la favola sinfonica “Pierino e il Lupo”, di Sergej Prokof’ev, che, raccontando l’avventura di un ragazzino coraggioso alle prese con un lupo, spiega le caratteristiche degli strumenti musicali. Quella che verrà proposta è una trascrizione per banda, nella quale i protagonisti principali saranno rappresentati dagli strumenti a fiato e le percussioni.

Il Narratore delle avventure di Pierino è l’attore Pier Andrea Siffredi, della Compagnia Teatrale del Mutuo Soccorso di Imperia.

Altra gradita ospite del concerto è la cantante Sabrina Bonfadelli che arricchirà l’esecuzione di brani come “The Beauty and the Beast”, “What a Wonderful World” e la suggestiva “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Le sorprese non finiscono qui: debutterà infatti la sezione “ritmi moderni” della Filarmonica, composta da giovanissimi musicisti alla chitarra elettrica, basso e tastiere. Si tratta di Matteo e Alessandro Maffezzoli, Joele Damonte e Francesca Gotta. Oltre che accompagnare i brani pop, avranno uno spazio tutto per loro, dove eseguiranno una coinvolgente versione del successo di Carlos Santana “Oye como va”.

Nel concerto della Filarmonica, però, non possono mancare brani di musica classica, che, per restare in tema, sono stati scelti tra quelli utilizzati nelle colonne sonore dei film di Walt Disney. La tradizione più propriamente bandistica viene rispettata con brani come “Stoccolma”, gran marcia di Pietro Vidale, uno dei più prolifici compositori per musica da banda del’900 e “Instant Concert”, un curioso brano-matrioska originale per banda che in circa tre minuti condensa almeno trenta motivi musicali di ogni genere possibile, dall’opera alla musica popolare.

Al termine, l’Associazione Antica Contea di Pietralata offrirà un rinfresco agli intervenuti. In caso di maltempo il concerto si terrà nel vicino Oratorio dell’Immacolata.