Elezioni Politiche: anche nell’imperiese in campo l’UDC, con lo Scudo Crociato, insieme a Noi Moderati

L’UDC, con lo storico Scudo Crociato, si presenta alle elezioni politiche nella coalizione di NOI MODERATI del Centrodestra.

Ecco il programma

Spiega il Commissario provinciale imperiese, avvocato Anna Maria Panarello: “Questo in sintesi il nostro programma:

1)“ ONESTÀ, ONESTÀ, ONESTÀ nella gestione dei soldi pubblici ” è il primo impegno che intendiamo realizzare in uno scenario politico generale poco edificante dove la corruzione, le tangenti, il peculato, la connivenza tra affari illeciti e politica è frequente. La concussione e le ruberie di denaro pubblico da parte di politici corrotti “uccidono moralmente e fisicamente… la corruzione è una mega tassa occulta che impoverisce il paese sul piano economico, politico, culturale e ambientale” (cit. Gruppo Abele). Per non copiare lo slogan MANI PULITE del passato, anche se il significato è identico, il nostro nuovo slogan di MANI ONESTE dovrà caratterizzare i politici che gestiranno i soldi pubblici.

2)“ SOBRIETÀ e COMPETENZA” dovranno riguardare la misura dei compensi dei politici in ogni incarico politico o consulenze che sarà loro dato: assistiamo spesso a compensi esagerati per ricoprire un qualsiasi incarico politico, di troppo più elevati rispetto agli stipendi medi e pensioni medie di lavoratori e pensionati, e aggravati spesso dall’incompetenza del soggetto incaricato.

3)“ TRASPARENZA” su ogni soldo speso dalle Amministrazioni pubbliche politiche e in particolare sugli appalti.

Su questi 3 pilastri di una gestione sana, civile e democratica del soldi pubblici si potrà realizzare una politica che guardi all’ indispensabile interesse superiore, di cui parlava pochi giorni fa il Cardinale Zuppi Presidente della CEI, “che ci impone di mettere da parte gli interessi personali, per pensare alla sofferenza delle persone e garantire risposte serie che diano sicurezza e motivi di speranza” L’Udc da sempre è cristianamente ispirata al servizio del popolo, per il bene comune, sull’esempio del beato don Sturzo e di De Gasperi, con interventi concreti d’ispirazione cristiana: per giovani, lavoro, giustizia sociale, difesa della vita, per famiglia, per persone diversamente abili e fragili, per la tutela della vita sempre.

Siamo noi gli eredi del simbolo dello Scudo Crociato e del popolarismo che hanno consentito di ricostruire l’Italia dalle rovine della guerra e che oggi ci impegna a trasformare il nostro Paese con una buona politica per la costruzione del bene comune. Con umiltà riteniamo preziosa la nostra presenza considerato che ci sono forze politiche che portano avanti in modo aggressivo una cultura di morte (eutanasia, droga ecc), e un finanziarismo esasperato per gli interessi solo delle elite e dei poteri forti, e non del popolo, con una finanza separata dall’economia, dal lavoro, dalla produzione di beni, che l’allora Card Ratzinger nel 1986 aveva profetizzato e che le parole di La Pira confermano: “i profeti del nostro tempo sono coloro che hanno protestato contro lo schiacciamento dell’uomo sotto il peso delle leggi economiche e dei meccanismi tecnici, e che hanno rifiutato questo”.