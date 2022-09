Elezioni 2022: al Poggio dei Gorleri l’incontro della Lega, Alessandro Piana. “Massimo impegno per aiutare imprese e famiglie. Importanti le infrastrutture per far uscire la Liguria dall’immobilismo” /Foto e Video

Incontro della Lega ieri sera a Poggio dei Gorleri a sostegno della candidatura di Alessandro Piana.

Presenti, fra gli altri, Edoardo Rixi e Flavio Di Muro, oltre a sindaci, amministratori locali e simpatizzanti.

Diano Marina: al Poggio dei Gorleri l’incontro della Lega

Piana ai nostri microfoni ha ricordato i principali temi del programma della Lega.

“Una riflessione anche sulla location. Fare campagna elettorale in Liguria offre opportunità e scorci mozzafiato come in questo caso.

Una campagna elettorale che volge al termine, tante le persone incontrate e tante le associazioni di categoria, che ci segnalano tutta una serie di problematiche legate principalmente al caro energetico e ai dubbi su quelli che possono essere gli investimenti futuri, per quanto riguarda il settore produttivo.

Abbiamo molto a cuore il nostro sistema produttivo, ma soprattutto le peculiarità che la Liguria e l’Italia intera ha espresso in questi anni, tanto da far diventare il ‘Made in Italy’, un modello a livello mondiale.

Noi dobbiamo preservare tutto questo e lo dobbiamo fare una volta vinte le elezioni , con una formazione molto veloce di quello che sarà il futuro Governo per poter dare veramente delle risposte concrete a tutti questi settori, cittadini e imprenditori, che ci implorano ancora una volta di aiutarli.

Sarà il nostro massimo impegno, oltre che a portare avanti quella che è la progettazione di una rete infrastrutturale che la Liguria non ha mai avuto.

Contiamo di avere il Ministro alle infrastrutture, per farci uscire dall’immobilismo che ha caratterizzato in maniera negativa la Liguria per troppi anni. Aiuti alle imprese, alle famiglie e soprattutto progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per il nostro sistema economico e viario”.