Elezioni 2022: collegio imperiese, all’uninominale eletti Rixi e Berrino. Fuori Marco Scajola, Piana e Di Muro. Ecco tutti i risultati

Sono entrambi della coalizione del centrodestra i parlamentari eletti nei Collegi Uninominali della Liguria 01 di Camera e Senato. Si tratta di Edoardo Rixi (Lega) per la Camera, che ha ottenuto il 50,16% delle preferenze, con 98.296 voti, e di Gianni Berrino (Fratelli d’Italia) per il Senato, grazie al 44,93% e 154.651 voti.

Risultati molto netti che lasciano un ampio divario rispetto agli altri candidati. I secondi classificati, sia alla Camera che al Senato, sono i nomi del Centrosinistra, Marina Lombardi e Sandra Zampa, che non riescono a superare il 30% (25,04% nel primo caso, 28,51% nel secondo).

Per quanto riguarda il plurinominale, nei collegi Camera e Senato Liguria P01 si conferma il trend nazionale, con la netta vittoria della coalizione del centrodestra, seguita dal centrosinistra. In particolare, i tre partiti che hanno ottenuto più preferenze, che si rispecchieranno nell’assegnazione dei seggi, sono Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

I più papabili per la Camera sono quindi Matteo Rosso (primo candidato della lista di Fratelli d’Italia), Andrea Orlando (primo della lista del Partito Democratico) e Roberto Traversi (primo candidato della lista del M5S). Per il Senato Roberto Menia (Fratelli d’Italia), Lorenzo Basso (PD) e Luca Pirondini (M5S). Uno scenario che, se confermato, lascerebbe fuori i candidati imperiesi Alessandro Piana (come ha già confermato), vice presidente della Regione Liguria, al plurinominale del Senato per la Lega, e Flavio Di Muro, al plurinominale della Camera per la Lega. Fuori anche il candidato imperiese Marco Scajola, la cui lista a sostegno del centrodestra, Noi Moderati, non ha raggiunto lo sbarramento minimo del 3% a livello nazionale.

Elezioni 2022: ecco i risultati nel collegio imperiese Liguria 01

Camera

Collegio Uninominale Liguria U01

Edoardo Rixi (centrodestra) 50,16%, eletto con 98.296 voti

Marina Lombardi (centrosinistra) 25,04%, 49.066 voti

Giovanni Spalla (M5S) 10,67%, 20.904 voti

Desireè Negri (Azione-Italia Viva) 6,80%, 13.333 voti

Silvia Arcari (Italexit) 3,03%, 5.935 voti

Francesco Nappi (Italia Sovrana e Popolare) 1,61%, 3.162 voti

Alberto Gabrielli (Unione Popolare) 1,54%, 3.010 voti

Lucia Canepa (Vita) 1,03%, 2.019 voti

Marco Padovani (Noi di Centro) 0,13%, 246 voti

Collegio Plurinominale Liguria P01

Centrodestra 42,30 %, 305.829 voti

Fratelli d’Italia 24,38%

Lega 9,34%

Forza Italia 6,47%

Noi Moderati 2,12%

Fratelli d’Italia 24,38% Lega 9,34% Forza Italia 6,47% Noi Moderati 2,12% Centrosinistra 30,61% 221.281 voti

Partito Democratico 22,49%

Alleanza Verdi e Sinistra 4,32%

+Europa 3,33%

Impegno Civico 0,47%

Partito Democratico 22,49% Alleanza Verdi e Sinistra 4,32% +Europa 3,33% Impegno Civico 0,47% Movimento 5 Stelle 12,78% 92.395 voti

Azione – Italia Viva 7,35% 53.168 voti

Italexit per l’Italia 2,62% 18.930 voti

Unione Popolare 1,74% 12.555 voti

Italia Sovrana e Popolare 1,65% 11.926 voti

Vita 0,85% 6.111 voti

Noi di Centro Europeisti 0,10% 724 voti

Senato

Collegio Uninominale Liguria U01

Gianni Berrino (Centrodestra) 44,93%, eletto con 154.651 voti

Sandra Zampa (Centrosinistra) 28,51%, 98.129 voti

Maria Enrico Nadasi (M5S) 12,75%, 43.881 voti

Maria Mary Caridi (Azione-Italia Viva) 6,41%, 22.049 voti

Francesca Barbato (Italexit) 2,74%, 9.433 voti

Silvano Ceccoli (Italia Sovrana e Popolare) 1,62%, 5.574 voti

Giacomo Marchetti (Unione Popolare) 1,41%, 4.866 voti

Riccardo Fortin (Vita) 0,89 %, 3.052 voti

Giuseppe Marco Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori) 0,66%, 2.272 voti

Carmela Albanese (Noi di Centro Europeisti) 0,09 %, 327 voti

Collegio Plurinominale Liguria P01