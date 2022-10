Covid: 358 nuovi casi in Liguria, in Italia 13.316 contagi e 47 morti. Presidente Toti. “Virus sta tornando a crescere, importante vaccinarsi” /Il bollettino

Sono 13.316 i nuovi casi di Coronavirus registrati su tutto il territorio nazionale, nell’arco delle ultime 24 ore.

L’Emilia Romagna, con 1.964 contagi, risulta essere la regione maggiormente colpita dalla pandemia. A seguire Lombardia (1.847) e Lazio (1.437).

Tutte le regioni d’Italia hanno fatto registrare almeno un nuovo contagio, la Valle d’Aosta risulta la meno colpita, con 42 casi.

In Liguria i nuovi positivi sono 358. Ecco il dettaglio dei nuovi positivi riferito alla residenza della persona testata:

Zero i decessi registrati in tutto il territorio regionale.

Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, commenta l’aumento dei dati: “Spero che la popolazione torni a vaccinarsi in modo importante e massiccio. Il fatto che il Covid stia tornando a crescere in termini di contagi è certamente una notizia ma il fatto che questa crescita dell’incidenza non stia determinando ancora oggi un impatto negativo sui nostri ospedali è certamente dovuto alla grande campagna vaccinale realizzata nei mesi scorsi, all’aumentata capacità di cura del sistema nel suo complesso e anche all’immunità che si è costruita all’interno della società con la circolazione del virus.

La curva che risale va monitorata con grande attenzione. Più persone andranno a fare la quarta dose più saremo tranquilli che a quest’aumento dell’incidenza non corrisponda un rebound sui nostri ospedali tale da costringerci nuovamente a fare scelte che non vorremmo fare per poter assistere tutti i pazienti”.

Covid, Italia: il bollettino di lunedì 3 ottobre

Sono 85.693 i tamponi effettuati su tutto il territorio nazionale. 47 i morti registrati in tutta Italia.

Ricoverati Con Sintomi 4.520 (+228)

Terapia Intensiva 140 (+7)

Isolamento Domiciliare 462.289 (-1.235)

Totale Attualmente Positivi 466.949 (-1.000)

Dimessi / Guariti 21.898.422 (+14.269)

Decessi 177.197 (+47)

Casi Totali 22.542.568 (+13.316)

Le variazioni sono rispetto al giorno precedente